View this post on Instagram

Pequeño resumen del gran viaje que hicimos a través de la Argentina. 11 mil kilómetros. 7 pcias. Más de 80 localidades. 40 días viajando por el país, cumpliendo la cuarentena arriba de un micro. Muy muy difícil pero repletos de cariño, apoyo y con anécdotas que nunca voy a olvidar. Una experiencia única e irrepetible. Único medio periodístico recorriendo #Unpaisencuarentena