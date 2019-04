Furiosa por las declaraciones, la blonda se volcó a la red social del pajarito para hacer su descargo: "Dejá de hablar de mi hija cuando no tenés ni la menor idea de nada. Dejá de ser mala leche conmigo y con ella. ¡¡¡Ya te pasaste de la raya!!! Conmigo no y menos que te metas con mi hija. ¡¡¡Mala mina sos!!! ¡¡¡Con los hijos, no!!! Basura @analiafranchin, no te lo voy a permitir”.

Con la polémica instalada en los medios y las redes, Franchín volvió a Intrusos y criticó duramente a Salazar: “No me gusta la gente que extorsiona a otra por Twitter, sobre todo habiendo hijos de por medio”, aseguró.

Acto seguido, contó sobre la relación de Luciana y su ex, el economista Martín Redrado: “Esto es lo único que voy a contar de todas las conversaciones privadas que tuvimos. Ella me dijo que Martín le tenía miedo porque ella tenía una gran cantidad de mensajes y videos en los que él estaba involucrado. No le pedí detalles, igual no hace falta porque te los da sola”.

Ante esto, Redrado decidió meterse en el conflicto y mandarle un mensaje público a la periodista: “Nunca me sentí ni fui extorsionado por @lulipop07. Tampoco hubo motivos para que se diera tal situación, @analiafranchin”.

“Entiendo que tengas que hacer esto, Martín. Los dos sabemos por qué. Igual nunca dije que vos te sintieras así. Sólo mi pensamiento. Una persona que amenaza con contar cosas para mí es extorsión. Beso grande”, le respondió Franchín.

El mensaje no fue pasado por alto por los usuarios de Twitter y muchos comentaron que fue la propia Luciana quien mandó al economista a publicarlo. "Claramente le quemó la cabeza para q tuitee eso"; "Siempre en lo importante. No conocen la dignidad y la vergüenza?"; "Como te maneja Luli...tipo con las bolas grandes. Deja el puterio para las minas. Te creía Super inteligente... que decepción"; fueron algunos de los comentarios que le llegaron.

LEÉ MÁS

Explotó la guerra entre Luli y Franchín