Renunció Adrián Urrutia: "Nunca violé a nadie"

Adrián Urrutia presentó este lunes la renuncia a su cargo como subsecretario de Diversidad de la provincia con una nota que elevó directamente al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, a días de conocidas las cuatro denuncias por abuso sexual simple que recibió la justicia en su contra. Aseguró que no violó a nadie, no ejerció violencia y no tuvo intenciones de acosar sexualmente a nadie.

"No nací en la función pública, ha sido mi militancia la que me ha llevado a ocupar distintos espacios políticos, institucionales y sociales entendiendo la construcciones de manera colectiva, jamás me até a un cargo, por el contrario. A partir de mi renuncia podré poner toda la energía en demostrar mi inocencia ya que nunca violé nadie, no ejercí violencia y jamás tuve intenciones de acosar sexualmente a nadie", aseguró en otra parte de su renuncia.

Además, Urrutia agradeció a Gutiérrez su confianza, libertad y apoyo brindado durante los 7 años de gestión.

Adrian Urrutia (7).jpg Agustín Martínez

"Finalmente, decirle que ni el objetivo de construir una ciudadanía más igualitaria, ni la gestión de gobierno, ni su persona, ni la mía, ni mi familia, nos merecemos atravesar esta situación, cuando la verdad se sepa, usted y yo estaremos con la tranquilidad de que actuamos correctamente. Yo presentando la renuncia y usted aceptándomela. Allí, algunos podremos estar tranquilos de que no no aferramos a un cargo, sino a nuestra dignidad que debe estar por encima d todo, siempre. Estoy convencido que el mejor juez es el tiempo, que nos pone a cada uno en l lugar que corresponde", consideró el subsecretario de Diversidad saliente.

Renuncia aceptada

Por su parte, desde el Ejecutivo provincial emitieron un comunicado donde confirmaron la aceptación de su renuncia.

"El ahora ex funcionario del ministerio de las Mujeres y de la Diversidad había sido denunciado por abuso sexual. A partir del momento en que se tomó conocimiento de tal situación, desde ese organismo se adoptaron medidas cautelares y precautorias para garantizar y preservar derechos, así como también para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, de las personas involucradas", describieron.

Las autoridades provinciales recordaron que "tal como aseguró el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, el gobierno provincial no avala situaciones y tratos que impliquen la vulneración de derechos".

Denuncias

La fiscal de Delitos Sexuales, Silvia Moreira, había confirmado la semana pasada que había cuatro denuncias por abuso sexual simple que investiga contra el ex subsecretario de Diversidad de la provincia, Adrián Urrutia. Dijo que ya tomó testimonios a los denunciantes y que también tiene testimonios de diferentes testigos.

Moreira describió que dos de las denuncias son por hechos ocurridos en diciembre del 2021 durante una marcha de la diversidad sexual en la ciudad de Neuquén. Detalló que una de las personas denunciantes indicó que cuando se estaban dando los discursos en aquella movilización "el funcionario provincial lo acarició en distintas partes del cuerpo y en sus genitales".

Adrian Urrutia (11).jpg Agustín Martínez

Ese mismo accionar habría tenido para con otra persona, quien también denunció que le "tocó los glúteos".

"Otra denuncia fue realizada en octubre de 2022, quien denunció dijo que fue durante una reunión de trabajo cuando el funcionario le tocó los glúteos sin su consentimiento. Y planteó que esta situación se había reiterado en más de una ocasión en los últimos meses en el ámbito laboral", detalló Moreira.

La fiscal dio cuenta además de otra denuncia, también realizada en octubre de 2022, por parte de otra persona que trabaja en la subsecretaría a cargo de Urrutia. Según relató, en julio de 2021 el funcionario provincial le "tocó los genitales en momentos que desempeñaba su tarea".

En esa misma denuncia, la persona aseguró que Urrutia "le hizo comentarios de contenidos sexual" en el ámbito laboral.