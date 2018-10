Repudian afiches intimidatorios contra Majul y su esposa

En uno de los carteles, se lee “Este es Conte Grand, cuñado de Majul, apretador y extorsionador de jueces y fiscales” acompañado de una imagen del funcionario. En el otro, “María Conte Grand: esposa de Luis Majul y empleada de Michetti. Periodista Independiente”, junto a una imagen del periodista y su mujer.

“Condenamos el ataque intimidatorio contra el periodista @majulluis y su esposa a través de afiches callejeros que aparecieron en el centro de Buenos Aires”, sostuvo en un escueto comunicado vía Twitter ADEPA.

Por su parte, Marcelo Tinelli utilizó el mismo medio para apoyar a su colega y cuestionar lo ocurrido. “Me solidarizo con el amigo @majulluis por este escrache, mismo método que usaron contra mi persona, en la campaña de la elección de @afa. Es el modus operandi de esta gente”, en clara alusión a la familia Moyano que mantiene una dura contienda con la Justicia.

El mensaje de descargo de Majul

"Se trata de un acto de hostigamiento intimidatorio por mi rol de periodista. Una amenaza que intenta generar dificultades para el libre ejercicio de la libertad de prensa. Además, es un acto anónimo y cobarde. Que intenta degradarme como periodista. Y genera un clima de presión a los profesionales que ejercemos el periodismo independiente", sostuvo el periodista en una columna publicada en el sitio Infobae.

Y cerró con una desmentida a la información de los afiches: “Mi esposa no trabaja con ella –por Michetti- desde antes de que asumiera como vicepresidenta. No sería un delito. No tendría nada de malo. Pero ya no trabaja con ella. Conte Grand –por el procurador- no es mi cuñado. Es primo de mi mujer. Los padres de ambos eran hermanos”.