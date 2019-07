Mientras la griega relatava los diferentes episodios virulentos que vivió junto al empresario, Susana generó indignación en las redes al preguntarle "¿Por qué te agarró del cuello? ¿Qué psa con él, quiere el bebé, se lo quiere llevar?", casi como buscando alguna justificación a la violencia.

En Twitter el comentario de la conductora no pasó desapercibido y fue motivo de varios posteos. "Lamentablemente me acabo de topar con Susana Giménez y le preguntó a Xipolitakis por qué el ex la había agarrado del cuello... Hasta cuándo vamos a tener programas con gente que no se forma? Para la violencia no hay justificación señora", dijo una internauta a lo que otras usuarias sumaron: "Susana sufrió violencia de género pero no aprendió nada, le pregunta a Vicky por qué te agarró del cuello? Nada justifica la violencia NADA"; Ese "por qué te agarro del cuello" de Susana es igual al "y vos qué hacías para que te pegaras" de mirtha. La violencia no tiene por qué, no se justifica. Dinosaurias", "Jajaja gente no entender ironía. El dolor de panza de Ángel (De Brito) es por ver lo que atrasa 100 años el "por qué te agarro del cuello" de Susana a Vicky".

Otro detalle que generó polémica fue la música que eligió la producción para la entrada al piso de Xipolitakis. Susana la recibió al ritmo de "Every Breath You Take", uno de los mayores éxitos del grupo de rock británico The Police, y que si bien es mal considerado por muchas personas como una balada romántica, su letra narra la obsesión de un acosador.

En el mano a mano que la "Griega" aseguró que Naselli siempre tuvo una actitud agresiva. "Él tiene una forma de ser que no tiene nada que ver conmigo. Muchas veces me dijo que iba a mejorar y le creí. Él siempre quiso ser papá pero tiene un carácter muy fuerte, impulsivo, agresivo y nervioso. Todo le molesta, todo lo mío. Siempre fui como denigrada. Se pone intenso con las peleas y las sigue hasta provocar. Muchas veces las dejé pasar pero ya no puedo pensar más de manera egoísta porque tengo un bebé y mi hijo entiende todo. Pasaron muchas cosas por las que me tendría que haber ido antes: en Estados Unidos y acá también. Fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias. Estaba sometida", señaló.

"Es así su forma de ser, no toma alcohol. Le molesta todo se pone nervioso. Estaba embarazada y me fui con Marley a Grecia, le pedí que me pasara el número del médico por las dudas y ya me empezó a insultar. 'Lo único que quieren es sacarte la plata, no te voy a pasar nada', me dijo. '¿Vos sos tarada?', me decía. '¿Pero me podés pasar el teléfono? No me trates así', le decía yo. Y llegó al punto de la agresión que terminé con mucho dolor de panza, internada, cinco horas monitoreándome la panza. Nunca fue mi compañero, siempre fue una agresión constante", recalcó.

“Después, me pedía disculpas y yo pensaba que iba a mejorar. Una vez, le pedí que me tuviera al bebé cinco minutos. Me dijo ‘no puedo, estoy apurado’ y tiró el bebé en la cuna. Ahí me tendría que haber ido. Primero, fue una agresión psicológica y después fue física. Nunca cuidó a nuestro bebé. Muchas veces dije ‘basta’. Lo llamé mil veces a Fernando Burlando. Esta vez, lo llamé y me fui directo para su casa”, sostuvo.

La modelo se refirió al primer llamado al 911 que hizo en diciembre pasado, cuando su bebé tenía tan solo días de vida. "Pedí que me ayudaran a sacármelo de encima porque estaba sola con el bebé, y él lo único que hacía era gritar. Se le cruzó por la cabeza que no podía estar en la pieza hablando por teléfono con el bebé, después de cinco horas que lo estuve calmando, dándole la mamadera, todo solita. Se durmió cinco minutos y le dije 'dejalo que todavía no me saqué la leche'. Yo lo estaba amamantando. 'No lo despiertes', le dije. 'Ah, en esta casa no se puede hacer esto, entonces me voy a comer con el bebé', me respondió. 'Pero, Javi, nos tenemos que ir a comer pero en un rato. Todavía no se despertó y no me saqué la leche', le dije". Me arrancó al bebé, que se puso a llorar. Me lo tiró en la cuna y yo me quedé llorando porque el bebé no es un juguete, no podés tenerlo así", recordó entre lágrimas.

"Me quedé llorando arriba de la cama, no daba más. Y después me encerré con llave para que no volviera pero me decía: '¡Abrí la puerta!' '¿Una vez más lo despertás?', le dije, porque lo estaba volviendo a dormir. Ahí fue la primera vez que llamé a la policía", agregó.

En cuanto a los motivos de la denuncia que realizó la semana pasada, manifestó: "Me empujaba y me ahorcaba. Yo no me daba cuenta de los golpes ni de lo que me dolían. A veces me golpeaba con la mano abierta o me empujaba y lo naturalizás porque fui sometida por esta forma de ser de él, pensando que podía recuperar a mi familia. Entonces, esta última vez dije 'basta'. Mi amigo le dijo (a Naselli): 'La tocás una vez más y te mato'. Estaba violento, me estaba pegando. Para mí por esto se terminó haciendo la denuncia", contó.

Luego de ir a hacer la denuncia, Vicky no pudo entrar a su casa. "Nos dejó afuera hasta las cinco de la mañana. Nos dejó en la calle al bebé y a mí con frío y hambre. Tenía la cerradura de la puerta principal cambiada y toda la casa cerrada. Estuvimos hasta las cinco de la mañana con un cerrajero y cuando le quise pagar me di cuenta de que (Naselli) se había llevado nuestra plata y algunos ahorros míos. Nos dejó sin plata y en la calle. Pero acá está mamá que siempre hizo de papá, y voy a solucionar todo de alguna manera".

"Es una persona híper tóxica, enferma y agresiva. Por algo ya se separó otras veces. Hoy me está cayendo toda esta desilusión pero soy fuerte, él es mi amor", dijo Vicky, con su pequeño en brazos. "No te cases más, por favor te lo pido"., le aconsejó Susana al final de la entrevista.

