Respuesta de un club a los árbitros agredidos en Comodoro Rivadavia: "No van a manchar nuestra reputación"

Desde el Talleres Juniors sostienen que la supuesta "agresión física" al árbitro en su partido contra San Martín no fue tal. Y lanzaron una fuerte advertencia.

La medida de fuerza se inició principalmente luego de la agresión sufrida por un réferi el último domingo en Diadema, en un encuentro correspondiente a la Reserva Especial disputado por los equipos de Argentinos Diadema y Laprida.

En esa ocasión, un jugador del primero de los equipos reaccionó pegándole una trompada al juez luego de haber sido expulsado.

Esa agresión se sumó a la que una semana atrás sufrió otro árbitro -actualmente en la liga de Veteranos pero con una larga trayectoria en el fútbol oficial de Comodoro-, quien debió ser internado. Fue salvajemente golpeado por otro futbolista disconforme con un fallo, que prácticamente lo desfiguró.

Roberto de la Fuente, árbitro agredido en Comodoro Rivadavia El árbitro Roberto de la Fuente fue salvajemente agredido en un partido del fútbol de veteranos en Comodoro Rivadavia.

Pero cuando posteriormente los árbitros lanzaron la medida de fuerza para exigir que desde la Liga se tomen medidas preventivas y se los proteja más, trascendieron otros casos del último fin de semana, entre los que aparece uno que involucra a Talleres Juniors.

El club ahora sostiene que está siendo acusado injustamente por los árbitros, habló de difamación y hasta advirtió que iniciará acciones legales.

"Reclamo excesivo" en una cancha de Comodoro Rivadavia

“Ante los recientes acontecimientos, queremos dejar en claro que el incidente con el árbitro el día sábado en cancha de San Martín, no fue más que un reclamo excesivo, y aclaramos que bajo ningún concepto hubo agresión física”, desmintió desde sus redes sociales el club.

La reacción por lo que habían denunciado los árbitros se produjo luego de que el presidente de la Liga de Fútbol, Ariel Bordeira, hablara del conflicto y anticipara la realización del encuentro de este martes a las 18.30 entre los árbitros, las autoridades futbolísticas locales y representantes de todos los equipos que compiten en los campeonatos para buscar soluciones.

“Se tienen que poner de acuerdo la Liga, los clubes y los árbitros”, había convocado antes Carlos Motto, el representante de los réferis de la Liga.

Carlos Motto, árbitros de Comodoro Rivadavia Carlos Motto, representante de la Asociación de Árbitros de Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, el escrito que difundió Talleres Juniors parece muy lejos de un tono conciliador en busca de acuerdos. Más bien todo lo contrario. El club está enojado ante lo que considera una difamación por parte de los réferis.

“No permitiremos que se manche el nombre ni de nuestros jugadores, ni cuerpo técnico y miembros del club”, aseguraron en el comunicado.

“Tampoco permitiremos que se utilice esta situación para desvirtuar la realidad y para que quienes no realizan su labor con la responsabilidad y el compromiso correspondientes se hagan pasar por víctimas dado que al menos en este caso no lo son. No hay víctimas ni victimarios, solo una realidad que algunos intentan distorsionar”, dispararon sin concesiones.

Incluso, hicieron una advertencia a quienes, a su entender, difaman al club: “Cualquier acusación falsa o manipulación de la verdad será respondida con las medidas correspondientes. No toleraremos la difamación ni la desinformación. Ya los representantes legales de nuestra institución están trabajando en lo sucedido”, amenazaron.

En el final del texto difundido, manifiestaron: “Defendemos el fair play y el respeto en el deporte. Y nuestra labor no se verá opacada por quienes quieren ser protagonistas en vez de realizar su trabajo como corresponde”, cerró el comunicado firmado por la Comisión Directiva del club.