Retenciones: Vaca Muerta y el escenario que viene

El gobierno nacional optó por aplicar retenciones a todos los sectores de exportaciones primarias, acaso para no sufrir el costo político que podría haber significado una aplicación selectiva “al campo”, la usina generadora de dólares de la economía argentina.

La retención aplicada al sector petrolero, que afectará sobre todo al Golfo San Jorge (Chubut), implica para Nación una forma de evitar más dolores de cabeza provenientes de los surtidores de nafta, variable central para el aumento inflacionario. Los derechos de exportación aplicados al Brent, el crudo de referencia, determinarán un valor interno cercano a los 67 dólares, lo que implica en los hechos una forma de tener una herramienta adicional para frenar la suba de las naftas. Esto en cuanto a la situación de los combustibles.

De salir al exterior con su crudo, Neuquén no debería tener mayores inconvenientes en el nivel de regalías que percibirá: ese es su piso de liquidación hoy, con el grueso de la producción dirigida al mercado interno.

Sí implica algo así como un escollo para las expectativas de las empresas, en momentos en que se habilita para el shale oil un mercado como el chileno, al que ya accedió el gas no convencional.

Las fuentes consultadas en el gobierno provincial no creen que las retenciones al gas sean reversibles en el corto plazo. Sólo se limitan a analizar que los cuatro pesos por cada dólar que se aplicarán como retención tenderían a licuarse producto de la depreciación de la moneda. La preocupación pasa por el futuro.

Hasta hace diez días, Vaca Muerta era el paradigma de la generación de dólares “genuinos” para darles pelea a los embates del mercado a las reservas. El gas no convencional viene batiendo récords mes a mes. Hoy Neuquén produce unos 70 MMm3/día. La producción se viene duplicando año a año. En buena medida, el estímulo de la resolución 46, el subsidio que garantizó “precio” por cuatro años hasta el 2021 y permitió esquivar la crisis del precio del crudo a fines del 2016, aceleró los planes de inversión. Eso explica la producción de gas.

El problema principal que tiene la cuenca hoy es la apertura de nuevos mercados. En esa dirección apunta la senda exportadora, habilitada desde este mes en Chile.

Neuquén necesita nuevos mercados. la producción de gas está en aumento.

Las fuentes de la industria consultadas señalaron que los nubarrones de incertidumbre tras el anuncio de las retenciones se posan sobre los proyectos piloto en condiciones de pasar a etapa de desarrollo masivo.

Tal como lo informó hace una semana este diario, hay al menos siete proyectos que podrían ingresar en esta fase, una en la que entran en plena producción, de acá a la primera mitad del año próximo.

La salida a nuevos mercados era la opción para colocar una producción en aumento, sobre todo en los períodos valle, aquellos donde por cuestiones estacionales el mercado interno tiende a la baja. Por eso el frente exportador es tan importante para Neuquén. No sólo Chile aparece como horizonte de corto y mediano plazo. En el Ministerio de Energía (devenido secretaría tras la reforma del Gabinete), hay un proyecto para construir un nuevo caño entre Vaca Muerta y el gran Rosario. Es, también, una vía de salida hacia otros países.

Hay siete pilotos que buscan dar el salto. Las medidas plantean nuevas incógnitas.

Como otra inquietud de corto plazo, resta saber qué sucederá con el pago de subsidios (el viejo plan gas y la resolucion 46), en el contexto de la economía nacional.

67 dólares. Es el valor aproximado al que se liquidará el barril de petróleo para exportación. Es un valor similar al que le liquidan regalías a Neuquén, cuyo petróleo abastece el mercado interno.

900 millones de pesos recibe Neuquén por cada peso que se incrementa el dólar. La disparada del billete estadounidense implicó un beneficio para las arcas provinciales.

Formas de evitar un nuevo frente

Las lecturas que hacen algunas fuentes de la industria y gobiernos de provincias petroleras no siempre coincides. Pero algunas fuentes consultadas ayer sí lo hacían: consideraban que la aplicación de retenciones a todos los sectores industriales por igual buscó evitar una nueva confrontación. Eso explicaría que no se atendieron especificidades propias de cada sector en la aplicación de la medida. Esta posición cobra más relevancia si se tiene en cuenta que se trataría de no más de 200 millones de dólares los que, a valores de la producción actual, Nación lograría garantizarse con las retenciones al petróleo. Es algo así como lo que pone en subasta el Central un día cualquiera para frenar la corrida cambiaria.

5000 millones de dólares ingresaron en inversiones a la cuenca neuquina en todo el 2018.

De acuerdo a esta lectura, uno de los problemas que lograría evitarse el gobierno nacional es tensar la soga con el campo, si es que las retenciones sólo se aplicaran al sector agroexportador.

Es lo que finalmente no ocurrió. Y de esta forma aparecieron algunos interrogantes sobre el principal ejemplo de todo a lo que aspira Cambiemos de un desarrollo industrial, como Vaca Muerta. Casi sin solución de continuidad se pasó de la resolución 46 del Ministerio de Energía de la Nación, que afianzó el desarrollo del principal polo no convencional por fuera de Estados Unidos y Canadá, a una medida que promueve otro tipo de escenarios entre las petroleras, si bien también con la medida se busca controlar el precio de las naftas.