Revelan cuál fue el día que Eli Sulichín decidió dejar a Benjamín Vicuña

“Se separaron Benjamín Vicuña y Eli Sulichín ayer domingo por la noche, esto es fresco. Ella dio por terminada la relación, decidió poner punto final, no hubo conflicto y tampoco pelea. Los dos se entienden mucho, no hay terceras personas…de hecho yo los había visto el viernes, en el cumpleaños de Mica Tinelli, pero bueno…ella es una chica más chica, él tiene muchos hijos, hubo diferencia de agenda, de momento” , contó Yanina.

Eli Sulichin vicuña 1.jpg

Es que según la panelista, Sulichín tomó la decisión este domingo, sin embargo, al no haber ningún factor externo que haya interferido en la pareja (lease alguna infidelidad o engaño) todo hace pensar que era una decisión que venía meditando desde hace tiempo y fue este fin de semana, en medio de los problemas de salud que el padre del actor chileno está sufriendo, que tomó la decisión.

Eli Sulichin vicuña 2.jpg

“Él tiene hijos de todas las edades, que los lleva acá, allá otro es chiquitito. Ella estaba enamorada, pero con cinco pibes es difícil. Eli no tiene hijos, igual están en comunicación constante, ella lo va a acompañar con lo del papá de él que está enfermo. Benjamín no se lo esperaba porque pensaba que estaban bien, pero tenían vidas muy diferentes, viajes. Incluso no se descarta que puedan volver a estar juntos, pero no es el momento de los dos”, cerró la angelita.