Revelan en LAM datos que comprometen a Morena Rial con el robo de dinero

"Ella ese día estuvo en el programa de Karina (Mazzocco), yo la fui a buscar y me pidió cambios de ropa para probarse. Iba a venir en principio de angelita, pero resolvimos que no, le dijimos que iba a ser invitada por el tema del día. Aproximadamente llegó 20:05, 20:10, cuando el programa ya estaba iniciado", comenzó Mayra, una de las manos derecha de Angel de Brito.

Y agregó sobre Morena: "Yo la pongo en contacto con Cori, que es la vestuarista que tenía los cambios para ella. No sé, pero no le gustaron o no se sintió cómoda. Ella había traído un pantalón aparte, entonces, pidió un camarín, entró al camarín, pero yo jamás entré con ella", informó, dejándola sin su principal argumento.