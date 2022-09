Revelan con qué famosa modelo Gerard Piqué engañó a Shakira cuando estaban casados

“Un amigo en común con la ex de Leonardo Di Caprio me pudo confirmar que el motivo de las múltiples visitas de la top model a Barcelona era este", reveló el periodista mientras agregaba más leña al fuego.

Hace poco, por otro lado, pero en el mismo sentido de la disputa, la China Suárez se pronunció al respecto de la relación entre la cantante y el futbolista en su cuenta de Instagram.

“A él lo retrataron como el galán que continúa con su vida. A ella como una madre triste y despechada. Tal vez no se preguntaron si en vez de refugiarse estaba cuidando a sus hijos. Por otro lado, si fuese al revés, y se la viera a la cantante con otra pareja mucho más joven a los dos meses de separarse mientras él está con los niños, a Shakira se la posicionaría como una mala madre, abandónica y hasta se le cuestionaría su sexualidad”, arremetió.

Algo similar piensan los padres del futbolista, quienes deseaban que se reconciliara con la colombiana. "Los papás del jugador le dijeron: 'No, no, no. No queremos saber nada con esta otra. Sólo queremos a Shakira'", explicó Jimena Grandinetti en Arriba argentinos hace unas semanas.

Todo sucedió cuando la estudiante de relaciones públicas, de 23 años, asistió de la mano con Piqué a un concierto y al casamiento de Albert Pedret, uno de los mejores amigos del futbolista, y Anna Tormo.

“Ahora se sabe que los padres de Gerard Piqué tampoco serían ajenos a la ruptura más famosa del entretenimiento. Ya se había dicho que la misma Shakira había tomado distancia de sus suegros con lo ocurrido y que, aunque su relación con sus suegros fue buena optaría por irse alejando poco a poco del entorno de su ahora ex”, sumó El Espectador.