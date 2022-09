Revelan que Wanda Nara y Mauro Icardi están por separarse

La crisis final de Wanda Nara.mp4 La crisis final de Wanda Nara

"Los últimos meses tuvieron un derrotero que hicieron que está relación esté próxima a terminarse definitivamente. Me llega la información de una editorial que en muy breve tiempo, por no decir próximamente, publicará una tapa con el anuncio de la separación", adelantó.

"Obviamente, ellos van a poner algún que otro paño frío, pero esto es una decisión tomada y van en camino de separarse. Hace algunos días vimos que ellos se mostraron juntos en Instagram, por eso no le vamos a llevar el apunte. Hay un vínculo entre ellos que tiene que ver con el dinero, ella es su representante, y si ella no estaba, él no firmaba en Turquía. La tiene de rehén y Wanda ya no quiere eso. Incluso, en una nota reciente ella dijo que podría vivir sin trabajar pero lo hace igual", siguió.

nara dos.jpeg

"El está muy tóxico, muy tóxico, no la quiere dejar hacer. Ella tiene muchas ganas de hacer cosas, y le está yendo muy bien. De hecho abrió un negocio en Miami y está en la Argentina. Wanda decidió que él firme en Turquía. Más lejos imposible. Una psicopateada más de Icardi, que no quiere que trabaje y le dijo ´si no venís, si no estás, no firmo. Aparte, cuando ella estaba en Miami con Zaira les cayó de sorpresa y de madrugada. ¿Vieron cómo habló ella en ese momento? Seeeee, cayó de madrugada, de sorpresa"... No la esperaba ni se puso contenta. Ese fue el primer indicio de esta crisis final, ella no quería que llegara", finalizó.