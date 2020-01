Rial confirmó que sigue en Intrusos al menos dos años

Además, dio un sorpresivo adelanto sobre propuestas laborales que se vienen para el 2020. "Hoy los reyes me trajaron de regalo una excelente noticia laboral", comenzó anticipando Rial. "Pensé que no volvía, pero me convencieron. Ampliaremos", agregó.

Con emoticones festivos, el periodista abrió la puerta al misterio sobre qué camino tomará su carrera en los próximos meses, pocos días después de que se quejara por Twitter ya que América nunca le dio la chance de llevar adelante un programa como el que condujo ante la ausencia de Luis Novaresio, Debo decir.

Las alternativas son varias. Es que hay conversaciones para que regrese Gran Hermano, del cual fue conductor en la última etapa, hacer radio en La Red, que está buscando el reemplazo de Eduardo Feinmann, al que no le renovaron su contrato, y que le den un espacio en A24, donde ya tuvo un programa político.

Rial respondió consultas de sus seguidores y también jugó al misterio.

