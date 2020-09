Rial dijo que Canosa tiene un romance con Berni y explotaron los memes

“Él no anda solo todo el tiempo, porque por su laburo no puede hacerlo. No puede pedir que lo dejen a dos cuadres, ponerse el barbijo, una peluca y salir… Se encuentran en el departamento de ella o en un campo. Él no vive en su casa, vive en la calle. Es raro pero no es raro”, continuó explicando, y agregó que la nueva pareja se conoció en el programa de ella.

https://twitter.com/rialjorge/status/1304083452988399616 ❤️En medio de los quilombos políticos, igual hay tiempo para que florezca el amor entre la periodista y el ministro ❤️ — JORGE RIAL (@rialjorge) September 10, 2020

Embed

“Él está como un adolescente. Creo que el estaba casado. Ella está divorciada, tranquila”, sumó al enigmático Rial y Lussich añadió: “Ella no es muy fisiquera, porque es muy bonita. Se fija más en la inteligencia “.

Cuando en las redes sociales el tema era tendencia, el chimentero develó a los personajes: Viviana Canosa y Sergio Berni. Efectivamente, la “ex colorada” está divorciada de Alejandro Borensztein y actualmente está al frente de Nada Personal, ciclo en el que entrevistó al funcionario hace pocos días.

Rápidamente, los memes aparecieron en Twitter y desmintiendo a su ex compañero, Canosa tuiteó: “Nuevamente soy víctima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso y vulnera mi intimidad. Frente a esta acción de #violenciaMachista denunciaré ante la justicia a los responsables”.

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1304143957438365696 Nuevamente soy victima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso y vulnera mi intimidad. Frente a esta acción de #violenciaMachista denunciaré ante la justicia a los responsables. — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 10, 2020

https://twitter.com/MichiFusa2020/status/1304148174433648646 Sergio Berni y Viviana Canosa es la historia de un amor como no hay otro igual pic.twitter.com/q5paCxIh5O — Gatita Primaveral (@MichiFusa2020) September 10, 2020

https://twitter.com/SraDeMangeri/status/1304112404838653955 Me iba a horrorizar de Berni garchándo con la Canosa, pero después me acordé de Vidal garchándose a Quique Sacco y se me pasó. #intrusos @rialjorge — LaMujerDelPortero (@SraDeMangeri) September 10, 2020

https://twitter.com/magadearg/status/1304150325411172358 Me imaginé a Berni y Canosa y ahora necesito estooo!!! pic.twitter.com/4qiscOZMxH — Maga de Argentina (@magadearg) September 10, 2020