Rial le contestó al hermano de Susana por sus polémicos dichos sobre Romina Pereiro

"El que le come la billetera (a Susana Giménez), el bueno para nada me respondió a mí, pero en realidad no a mí. En la vida uno puede ser inútil. Todos somos inútiles para algo, pero uno lo supera con paciencia, con perseverancia. La cobardía no, es un elemento que te va a acompañar toda la vida", disparó Rial este martes, en el inicio de su programa en América.

"Él sale a contestarme a mí hablando de mi mujer, que no tiene nada que ver con esto. Ojalá tengas la mitad de dignidad, labures la mitad de lo que trabaja ella, la mitad de la historia de vida que tiene ella, del honor que tiene ella. Últimamente se ha puesto de moda que los inútiles hablan de la mujer, en este caso de la mía. Hagan algo en la vida para después hablar", añadió.

https://twitter.com/rialjorge/status/1321120492175183875 Ser un inutil es algo que se puede superar con trabajo y dedicación. Ser un cobarde es una condición que te acompaña toda la vida. Al hermano mantenido de @Su_Gimenez le sobra de lo último. Ojala la vida nos cruce y seas un hombre por una vez. https://t.co/kcQrPVCDaJ — JORGE RIAL (@rialjorge) October 27, 2020

"Ojalá Dios quiera que tu mamá se ponga bien, que tu abuela pueda vivir muchos años más y que puedas volver a Buenos Aires. Sería buenísimo. Ojalá la vida nos cruce. Me encantaría que un día vuelvas a tu país que te dio de morfar, donde tu hermana hizo toda la plata que vos te estás masticando, podamos discutir esto. Yo te voy a enseñar a trabajar mucho, a romperte el culo, a no tener hermano famoso y abrirte camino solito por la vida, a no romper un billete que es la comida del que no tiene, a no ser un mantenido y tener dignidad", expresó Rial sobre el hermano de Susana Giménez en un ida y vuelta tremendo.

"Cuando muchas veces no tuve trabajo, tuve dignidad de llevar adelante la desocupación que es terrible. Vos no sabés de qué se trata eso. Ojalá, que la vida haga que un día nos podamos encontrar cara a cara, me gustaría enseñarte mucho de la vida que no sabés", insistió.

"Preguntale a tu hermana. Tu hermana, más allá de que es una diva, se rompió el culo para tener todo lo que tiene. Te puede gustar o no lo que hace. Lo que hace ella, es de una frivolidad absoluta como lo nuestro. Ella no es una científica que está buscando la vacuna contra el Covid-19. Es una presentadora de televisión, excelente, la más grande. Hizo todo su laburo hablándole a la gente que vos despreciás. Ese billete que vos estás rompiendo, se lo ganó Susana gracias a la gente que vos despreciás que todos los días la veían y la llamaban a ese 0600", remarcó.

"Después podemos discutir las ideas de Susana... Pero, por lo menos, por respeto a la mujer que tenés al lado, por respeto a la mujer en general porque lo que hiciste además fue violencia contra la mujer. Como no tenés nada que decir de mi, te la agarrás con mi mujer...", expresó. "Dedicate a laburar, no sabés lo bien que hace", concluyó.

"No puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierd... de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Ponerme a estudiar ingeniería?”, le había dicho Patricio Giménez a Rial. "Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo", añadió emulando al Guasón.

"Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir a quién se garch.. la mujer de Rial, porque se que se casó con una nutricionista. Así que bueno, vamos a empezar a investigar a quien se cog... a quien no se cog... ¿Que horror de trabajo, no? Es mejor ser vago te diría. Pero bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y es lo que llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a laburar", lanzó Patricio Giménez y luego aseguró que el billete que rompió era falso.