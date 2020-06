“El quilombo que armamos en San Luis con una boludez que, de verdad, fue un chiste que hicimos acá, jodiendo con hacer el Bailando allá. Lo tomaron como literal, lo dieron como información, diciendo que ya estaba todo cerrado, y fue una joda nuestra que armamos acá. No hay nada”, expresó Rial, criticando a un colega de TN también porque haya dicho que “hay que llevar a enfermos de coronavirus a otras provincias”.

El descargo de Rial no quedó ahí y continuó: “Después lo de ayer. Yo no me peleo con mi producción, ni con Julián (León), Anita (Guevara), ni con mis compañeros. Yo si me tengo que pelear, en todo caso, voy con gente más... con gente un poco más arriba, ¿no? Igual les pido a todos que si quieren decir algo sobre este programa, que vengan y pongan el culo acá”, señaló, luego de que se conociera una versión que indicaba que le prohibieron hablar sobre Marcelo Tinelli.

“Los que venimos y ponemos el culo somos nosotros acá. Desde el primer día de la pandemia. Rompiéndonos el culo y remando, eso solo quiero decir. No me peleo con mis compañeros de laburo ni con nadie. Al contrario, les agradezco a todos, a los técnicos, a todos los que están todos los días acá dejando a la familia en la casa en medio de la cuarentena, mientras mandan mensajes y no salen”, concluyó el periodista, más allá de que sí haya discutido semanas atrás con una colega, Marcela Tauro, y estando en vivo.

En Twitter, el productor Julián León también desmintió que se le haya prohibido al conductor de Intrusos tratar las problemáticas de Marcelo y el Bailando, y negó que haya habido una pelea el martes minutos antes de que el programa comenzara.

https://twitter.com/julianrleon/status/1270695525399085057 Incorrecto que Jorge se haya peleado con la producción, la que seguro te pasó la info equivocada es una gran campeona en lavarse las manos. Besos! https://t.co/IvyvxPE6pa — Julián R. León (@julianrleon) June 10, 2020

