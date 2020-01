¿Rial se pasa a la TV Pública y llega el fin de Intrusos?

Días atrás, el conductor de Intrusos habló del futuro del ciclo de espectáculos, luego de ser consultado por uno de sus seguidores en las redes sobre cuánto más estaría al frente del programa. Sin vueltas, le respondió: "Dos años más, seguro". En ese ida y vuelta con los usuarios, Rial sorprendió al profundizar sobre sus próximos proyectos. "Pensé que no volvía pero me convencieron. Ampliaremos. Me llegó una buena propuesta laboral", lanzó el Intruso.

Frente a sus misteriosas afirmaciones, los medios, sus seguidores y sus colegas comenzaron a preguntarse si se iría de América, algo que parece que va tomando forma. Cabe recordar que al canal del cubo ya se le fueron dos figuras: Alejandro Fantino (Animales Sueltos) y Mónica Gutiérrez (América Noticias).

