Rial sobre Ubfal: "Es la Pipita Higuaín del periodismo"

Luego del irónico tuit contra Luis Brandoni, Jorge Rial se la agarró con Laura Ubfal por su opinión sobre la salida del conductor de Intrusos . "Son 20 años y creo que a todo el mundo le viene bien un cambio. Sé que él no se quería ir, que quería tratar de mantener los dos programas o ver cómo se podía hacer", reveló Ubfal en Los Ángeles de la Mañana.

Según la ex integrante del ciclo de chimentos, la decisión de alejar a Rial del programa fue de Liliana Parodi, gerenta de programación de América.

"Yo creo que hace tres o cuatro años que ya Jorge tenía la decisión tomada, esto no es algo nuevo. Rial no tenía muchas ganas de irse. Nunca está seguro, viste que nunca sabés con qué te puede ir bien y con qué no. Tenés que ir a competir en las grandes ligas que es la noche", explicó Laura.