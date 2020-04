Ricardo Darín al hueso

“Por momentos, nos sentimos conformes porque, al parecer, esta medida está dando resultados, pero no podemos dejar de lado la incertidumbre”, agregó.

P23-F2-CULT(SCE_ID=416432).jpg

Claro: “Si podés quedarte en tu casa y aguantar, sos un privilegiado, hay mucha gente que no está en esa posición”

Por otro lado, Darín reveló cuál es su principal foco de preocupación: “Tengo una gran preocupación por el momento en el que este virus llegue al conurbano, a los lugares donde la gente no esté bien preparada, como algunos privilegiados como yo o algunos de nosotros. Nosotros somos privilegiados”, lanzó el padre del Chino.

“El aislamiento es un privilegio: si podés quedarte en tu casa y aguantar este tsunami sos un privilegiado, pero hay mucha gente que no está en esa posición”, acotó.

El gran problema son los que se creen los más cancheros. Es angustiante para la gran mayoría que está cumpliendo las reglas”.

Sin filtro

Sobre la gente que rompió y rompe la cuarentena (fueron más de un millón), Darín reflexionó filoso: “Es difícil ponerse en la piel de los demás. Seguramente, una parte habrá tenido razones que no están contempladas dentro de las reglas que hay que cumplir, pero hay situaciones que son muy delicadas y a las que la Justicia evaluará cuando llegue el momento. Eso no quiere decir que no haya pelotudos. Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelotudos”.

En este sentido, argumentó que “el gran problema son los que se creen los más cancheros de la Tierra, algo muy típico de nosotros. Es angustiante para la gran mayoría que está cumpliendo las reglas de aislamiento ver que hay otros que no quieren o no pueden hacerlo. Con los que no pueden, me gustaría, si no rompiera con eso el aislamiento, juntarme para escucharlos”.