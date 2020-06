Y además dijo: "Todo esto pasó por mi cabeza: si empezáramos a correr en julio, que entonces no estaba 100% claro, en la primera o segunda carrera no ibas a descubrir nada. Probablemente hasta agosto o quizás septiembre no ibas a saber realmente dónde están todos, y sentí que entonces sería demasiado tarde para conseguir algo que estabas buscando".

Ricciardo explicó porque firmó con McLaren para 2021 Daniel Ricciardo explicó en una entrevista con el podcast de la Fórmula 1 las razones que lo llevaron a firmar con McLaren para 2021.

Para concluir, el australiano contó en que se basó para cambiar de equipo en 2021: "Obviamente si un equipo te llama, dado que no hay carreras de momento, te tienes que basar en lo que viste el año anterior, y pensar en lo que te emociona más. Si pienso en el año pasado, que es nuestra mejor referencia por ahora, fueron el equipo que hizo más ruido. Mercedes volvió a ganar el mundial, pero para la mayoría estaba claro que McLaren era el equipo que dio el mayor paso adelante. Fue un año muy esperanzador para ellos, y en eso me basé".