Riquelme: "Es hermoso ver a Messi levantar la Copa"

Los laureles para el capitán de la Selección no terminaron ahí. “Yo siempre dije que, mientras Messi juegue, Argentina siempre va a ser favorita. A él le gusta competir, juega como los jugadores de antes, cómo en el barrio. No juega al fútbol, juega a la pelota. Es maravilloso”, afirmó Riquelme.

Tanto Messi como Román, tuvieron un festejo particular en sus carreras. El famoso Topo Gigio que Riquelme enmarcó en 8 de abril de 2001, se repitió en los cuartos de final del mundial. Allí Messi festejó frente a Lois Van Gaal, ex entrenador de Países Bajos.

“Creo que algo había declarado Van Gaal. Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol. Vos al mejor no lo podés hacer enojar. Es preferible abrazarlo, besarlo. Cuando el que mejor juega se enoja, no tenés chances de ganarle. Es imposible”, indicó el dirigente xeneize.

Por último, se refirió al cuerpo técnico de la Selección, comandado por Lionel Scaloni. "Me imagino que ellos todavía no son conscientes de lo que lograron. Pasan mucho tiempo afuera y quizás por eso no entienden lo que lograron. Son buenas personas y aman la casaca de las selección”, afirmó Riquelme, quien compartió plantel con el propio Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel en la Selección Sub 20, campeona en Malasia 1997.