Riquelme: "No me interesa lo que diga Maradona, cambio de canal"

"No me interesa lo que diga Maradona. Cambio de canal", se limitó a decir Riquelme, tras lo cual remarcó: "Mis amigos saben que no me interesa lo que diga Maradona y por eso no me lo cuentan".

De esta manera evitó polemizar con el técnico, quien ayer indicó: "Carlitos siempre fue de mis preferidos. No me cabe duda que si hay un jugador del pueblo es él, el otro pecho frío no".

Al ser consultado por Tevez, Riquelme manifestó: "A Carlitos lo conozco de pibito y es un buen chico. Otra cosa no voy a decir. Cada uno decide lo que tiene que hacer. Ojalá Tévez esté contento en China. Otra cosa no puedo opinar".

