Mañana, en Lincoln, será titular ante Rivadavia para cerrar la ronda de ida de los partidos de la reválida y la idea es que el cipoleño lo haga de wing por la derecha.

Las urgencias del visitante quedan expuestas desde el dibujo táctico y pensando en las dimensiones del campo de juego, el técnico ideó un 4-3-3.

Por eso también vuelve Germán Weiner a la formación inicial para acompañar a Jorge Piñero da Silva.

“Es un partido clave para nosotros. Los resultados de la fecha libre se nos dieron y descontarle al líder nos volvería a poner en la pelea”, reconoció Carrera.

Anoche, alrededor de las 22 partió la delegación que se alojará en Junín, a pocos kilómetros de la sede del juego confirmado para mañana a las 20 con arbitraje de Federico Presa de Mar del Plata.

Un esguince de tobillo ante Independiente en Neuquén lo dejó al margen del cruce como local ante Deportivo Madryn. “Estaba más o menos o como estamos todos parejos, el técnico creyó que lo mejor era que no jugara el último partido”, reconoció el futbolista que llegó a primera división como 4.

“Mi velocidad ha hecho que mi posición vaya cambiando, pero me gusta. Jugar como delantero me pone todo el tiempo mano a mano con el defensor. Me falta agarrar las mañas del delantero, pero es algo que me da ganas”, resumió el diestro futbolista.

Poco margen

La campaña se esfuma y el margen de error se reduce. “Es así. Tenemos con qué, pero no encontramos los caminos durante los partidos. Ahora estamos obligados”, reconoció.

Esta semana, Botella ensayó con cuatro variantes respecto a la caída en casa con Madryn. “Es cierto que son muchos, pero habíamos arrancado el año muy bien, con la Copa Argentina. Tenemos que estar tranquilos y salir a buscar los tres puntos”, dijo el juvenil.

EL EQUIPO

Cambia para tratar de volver a ganar

Por segundo día consecutivo, Cipolletti hizo fútbol en el complejo Duronia antes de partir.

Sobre el césped natural del predio ubicado enfrente al viejo acceso de Marabunta sobre Circunvalación, Duilio Botella ratificó a la dupla central conformada por Federico Velázquez y Azcárate, a Damián Jara como lateral derecho en lugar de Gastón Valente, a Jonathan Morales de 3, la vuelta de Maxi Carrasco a la titularidad en lugar de Matías Sosa en la mitad de la cancha y las vueltas de Germán Weiner y Matías Carrera.

Busca vértigo Cipo para los últimos metros, necesita la victoria para no comenzar a imaginar unas largas vacaciones y se juega la última chance ante el líder de la reválida como visitante.

La formación albinegra sería con Matías Alasia, Jara, Velázquez, Azcárate, Morales; Fabio Giménez, Eduardo Vilce, Carrasco; Carrera, Jorge Piñero da Silva y Weiner.