River depende de River: llega líder a la última fecha por un punto

Para consagrarse los de Núñez tienen como primera opción ganar porque es la única que no lo obliga a espiar lo que haga su rival que si está condicionado y obligado a ganar. No obstante, le dará el título de todas maneras sólo si repite el resultado. El gol del Juanfer Quintero que ingresó en el segundo tiempo y marcó de penal por infracción dentro del área de Frías sobre De La Cruz logró salvar la noche en un partido chivo frente a un Defensa y Justicia que de la mano de un ex hombre de la casa Hernán Crespo, le jugó de igual a igual y hasta tuvo la victoria en sus manos. En un primer tiempo para el olvido el Millo además de no de salirse nada se fue al descanso en desventaja por un golazo de Lucero. “Seguimos dependiente de nosotros, eso es lo bueno”, dijo el entrenador de River, Marcelo Gallardo quien felicitó a Defensa un equipo que “por algo hace ocho partidos que no pierde. “Somos los punteros y una vez más vamos a demostrar que tenemos una gran fortaleza por más que en algún momento no estemos bien. Nada de lo de afuera nos va a alterar. El campeonato se termina el sábado. Después de ese día hablamos”, tiró El Muñeco. No obstante, el entrenador reconoció que “el equipo pasó por momentos de confusión que nos hizo perder el enfoque pero eso no nos va a ser perder el horizonte”, y agregó que “estamos convencidos de que vamos a ser campeones porque nos gustan este tipo de situaciones porque hemos dado muestras de superar situaciones adversas y esta no lo es porque estamos con ventaja y de visitante siempre nos ha ido incluso mejor que jugando de local”, afirmó. Por su parte, Hernán Crespo, DT de Defensa, ovacionado antes del partido explicó: “Si River no es campeón, no será culpa mía”.