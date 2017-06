River, el Millonario: ahora abrochó a Pérez y a Scocco

Mientras Pérez está en Maipú (Mendoza) y se espera que hoy o mañana llegue a Buenos Aires para estampar su firma, Nacho se hará hoy la revisión médica para plegarse al plantel que se entrena con vistas al partido de ida por los octavos final de la Copa ante Guaraní en Paraguay el próximo martes.

"Es un sueño no sólo mío sino familiar, y mis amigos son 90 por ciento todos de River. Tuve otras ofertas, pero mi prioridad fue River”. Enzo Pérez El volante jugó en Godoy Cruz y Estudiantes en Argentina

El pase del año

La venta de Sebastián Driussi al Zenit ruso (cerca de 20 millones de euros) permitió el ingreso de divisas frescas en Núñez y la dirigencia decidió cumplirle todos los deseos al Muñeco, que piensa en armar un equipo para levantar su segunda Libertadores como DT. “Todos pueden reforzarse, nosotros lo estamos haciendo para ganar la Copa Libertadores”. Así, sin rodeos, Enzo Francescoli confirmó la llegada de Pérez, y evidenció el objetivo en Núñez para el segundo semestre del año. El volante subcampeón del mundo con Argentina en 2014 llega por tres años a cambio de unos 3,5 millones de euros, una cifra que llama la atención si se la contrasta con los 25 millones de euros que pagó Valencia en 2014.

Por estas horas la dirigencia de ambos clubes se están poniendo de acuerdo y a la transferencia sólo le falta la firma. “Es un sueño no sólo mío, sino familiar y mis amigos son 90% todos de River. Estoy haciendo mucho esfuerzo para que se concrete. Tuve otras ofertas pero mi prioridad fue River”, contó el mendocino, hincha de River a tal punto que, según contaron desde su entorno, vestirá la Banda por su insistencia.

"Todos pueden reforzarse, nosotros lo estamos haciendo para ganar la Copa Libertadores. Enzo quería jugar en River en un buen momento de su carrera”. Enzo Francescoli El mánager de River dio a conocer la transferencia.

Sigue buscando

En otro orden, River sigue negociando por Leonel Vangioni, que de no concretar un pase en Europa ve con buenos ojos volver a Núñez. Otro de los apuntados es Juan Iturbe (Torino), también pretendido por San Lorenzo.

Los que se irían son Alexander Barboza, al que le llegó una oferta de La Coruña (España), y Arturo Mina, a un club de México.

9,9 millones de dólares por los tres pases de River. Ignacio Scocco y Javier Pinola llegaron por 3 millones de dólares cada uno. Mientras que Enzo Pérez, por una cifra cercana a los 3,9 millones. Lux llegó libre.

Tres de los nuevos podrían debutar ante Guaraní

Buenos Aires

Los refuerzos son una buena noticia para Marcelo Gallardo, aunque el DT sólo piensa en armar el once para el partido de ida por los octavos de la Libertadores del martes contra Guaraní. Las mayores dudas están en la defensa, teniendo en cuenta que Maidana todavía se recupera de una lesión y que Martínez Quarta no estará por su doping. Si Maidana no llega, jugarían Lollo o Montiel. Por el pibe Quarta ingresaría Javier Pinola, si al ex Central le llega el transfer. En los laterales están Moreira y Casco.

Otra de las dudas las tiene en el arco, ya que Augusto Batalla ahora tiene la competencia de Germán Lux, uno de los pedidos de Gallardo pero con pocos entrenamientos. En la delantera hay variantes para acompañar a Lucas Alario que pueden salir de Scocco, Auzqui o Larrondo. En la mitad está todo claro y jugarán Fernández, Poncio, Rojas y Pity Martínez.

Así podrían jugar tres de los nuevos cuatro refuerzos del Millonario.

OPINIÓN

Hernán Castillo. Periodista de ESPN

Es el mejor mercado de los últimos tiempos

Creo que es el mejor mercado de pases de los últimos tiempos de River, por lo menos en la era D’Onofrio, porque trajo cuatro jugadores titulares. Lux puede jugar en la mayoría de los equipos de Argentina, aunque peleará el puesto con Batalla. Pinola es titular en todos los equipos y Scocco, lo mismo, o puede pelearle el puesto a cualquier delantero. Y Enzo Pérez, ni hablar: además de titular es capitán en la mayoría de los clubes. Y todavía están esperando a Leonel Vangioni. Si no prospera su pase en Europa, se puede hacer porque el pibe quiere jugar pensando en el Mundial y en River sabe que puede hacerlo. Después suenan jugadores como Gabriel Gudiño, Franco Soldano, Nicolás Leguizamón y Nicolás de la Cruz en una segunda línea, que están para posibilidad de recambio y apuesta a futuro.

Pero para un equipo que tenía titulares claros sobre todo del medio para adelante le agregó nombres en esos lugares, y eso es bueno.

Para mí le faltaría un marcador de punta si no llega Vangioni y un cinco para pelearle el puesto a Ponzio, que ya tiene 37 años, y porque en su momento le salieron mal las apuestas por Iván Rossi, Nico Domingo y Joaquín Arzura.