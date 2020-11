River preocupado por Enzo Pérez

River no atraviesa un buen momento con respecto a las bajas. Más allá del caso de los seleccionados, algo puntual de esta fecha, Nacho Fernández se encuentra lesionado y Rafael Borré está out por coronavirus. Al final de la jornada, se informó que Enzo simplemente sufrió una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

ENZO.jpg Enzo Pérez, jugador de River.

Ahora será prioridad conocer la gravedad de la molestia de Pérez, para saber si puede estar comprometida su presencia en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, el martes 24 contra Atlético Paranaense en Curitiba.

En otro orden de ideas, el River de Gallardo elogió a Girotti por su gol salvavidas contra Godoy Cruz.

"A veces los entrenadores tenemos esa suerte de que tenés una posibilidad, acertás con algún cambio que te da un triunfo. Convivimos con eso. Los chicos, no sólo Federico porque hizo el gol, vienen trabajando y acompañando de muy buena manera. Deben aprender de los más grandes, entrenar con entusiasmo, saben que es una gestión de un entrenador que le da demasiada importancia a los Juveniles. Me gusta que puedan crecer y estar preparados, a veces no es fácil. Apuntamos a ello y están respondiendo bien", comentó Gallardo, DT de River.

Gallardo también alabó las buenas actuaciones de Bologna y Sosa: "A mí me pone muy contento porque son jugadores con pocas chances de jugar, poca actividad, se entrenan, se entrenan, son profesionales, se comprometen con el grupo. Es lo que hemos sido en estos años, le doy la misma importancia al que juega o no juega. Es importante tener un grupo de un compromiso con armonía y que todos tiren para el mismo lado. Cuando tienen posibilidad de jugar y destacarse, como Beto, me pone muy contento. Santiago lo venía haciendo, de volante por derecha y hoy de zaguero, y va a asimilando conceptos y lo hace de esta manera”.