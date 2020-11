River: Robert Rojas pelea por su puesto como titular

No era casualidad. Robert Rojas fue la gran figura de la victoria ante Banfield en el Sur del Gran Buenos Aires hace una semana: asistió en el primer gol y luego anotó el suyo de cabeza después de un tiro de esquina. Esta vez, en Rosario, Rojas volvió a ser decisivo para que el River de Gallardo , empezara a ganar el partido .

"Aprovecho las oportunidades que me tocan, siento que es difícil que me ganen los duelos personales", dijo el Sicario Rojas, que lleva así dos goles en dos partidos desde que regresó con el River de Gallardo: un número increíble para un defensor que no fue sólo eso. Rojas también redondeó un rendimiento alto en su función primaria.

PAULO DÍAZ RIVER.jpg ¿Podrá Robert Rojas suplantar definitivamente a Paulo Díaz dentro de River?

Rojas Ganó casi siempre de arriba y de abajo lo que le tiraron al área y así justificó el gusto de la propia gente de River, que hace una semana lo eligió figura del equipo contra Banfield y lo votó masivamente en una encuesta en medios para quedarse con el puesto que dejó vacante Lucas Martínez Quarta con su venta a la Fiorentina. El 90% de los hinchas de River votaron al zaguero guaraní, Robert Rojas por sobre Paulo Díaz.

Pero claro, para Gallardo el chileno es hoy el titular: así lo ratificó el Muñeco en el partido del martes en Curitiba contra Athletico Paranaense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y el chileno, que tuvo cierta responsabilidad en el gol del equipo brasileño, fue el salvador del equipo con su gol sobre la hora, también de cabeza y de pelota parada.

Algo curioso en ese sentido: los últimos cinco goles que hizo River fueron de pelota parada, acaso uno de los principales puntos débiles que se le marcaron al River de Gallardo en el último tiempo. Como sea, Rojas volvió a meter presión.