River va por otra estrella y el premio más copado

Además del título de la Copa Argentina, estará en juego para el campeón el ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. En el caso de los santiagueños sería histórico, mientras que los millonarios ya están clasificados para la fase previa.

El equipo del Muñeco debería jugar dos series para llegar a la fase de grupos, algo que evitaría si se consagra en Mendoza.

Gallardo pondrá su mejor formación en tierra cuyana, debido a que se recuperó una pieza clave como Ignacio Fernández, quien se desgarró el aductor derecho en el triunfo ante Newell’s Old Boys (3-2) en Rosario el 30 de noviembre y no estuvo en la derrota del domingo contra San Lorenzo (1-0).

En tanto, el delantero cordobés Matías Suárez sufrió un leve esguince en el tobillo izquierdo y si no llega en condiciones, será reemplazado por Ignacio Scocco, mientras que quedó descartado el colombiano Juan Fernando Quintero por una distensión.

Central Córdoba, por su parte, jugó con un equipo alternativo en la derrota ante Gimnasia el último fin de semana por la Superliga, con la consigna clara de apostar por el partido más trascendente de su historia. De no llegar en condiciones Oscar Salomón será reemplazado por el paraguayo Hugo Vera Oviedo.

El rebelde que no viajó

La nota negativa la dio Facundo Melivilo, quien decidió no viajar a Mendoza para el duelo ante el Millonario, molesto por la decisión de no ser titular en el equipo de Gustavo Coleoni. Según contó José Alfano, el presidente del Ferroviario, el atacante ya le había manifestado a la dirigencia la intención de dejar el club por una oferta del exterior y, ante la decisión del entrenador, tomó la medida de no viajar.

Se complica la llegada a San Martín

Al parecer, ahora picaría en punta la posibilidad de realizar la pretemporada en el predio de Ezeiza.

Por lo pronto, un amistoso confirmado es en Uruguay, el sábado 11 de enero ante Nacional de Montevideo a las 20:30. Más complicado entonces lo de la cordillera.

