River viajó a Río con 20 convocados y sin Pity Martínez

Así lo entiende Lucas Martínez Quarta, quien ayer habló antes de subir al avión que lo llevó a Brasil. “Es un partido lindo para levantar. Si ganamos, nos va a dar un envión grande”, dijo el defensor que estará de arranque en el estadio Olímpico Engenhao.

Tres bajas

Para el duelo, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, armó la lista de citados con 20 jugadores, pero debió dejar afuera a tres nombres importantes.

La principal ausencia será la del Pity Martínez, que a pesar de no jugar ante Vélez no se recuperó de la distensión en el sóleo de la pierna izquierda. Ariel Rojas es otro de los tocados que quedó out de la nómina. Nacho Fernández tampoco fue citado, ya que debe pagar una fecha de suspensión.

Otra de las novedades de la lista millonaria es el regreso de Germán Lux, quien al igual que Carlos Auzqui volvió a ser tenido en cuenta luego de un par de partidos fuera del banco de suplentes.

La lista completa del Muñeco la integran: Franco Armani, Germán Lux, Javier Pinola, Lucas Mártínez Quarta, Jonatan Maidana, Milton Casco, Marcelo Saracchi, Camilo Mayada, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Juan Quintero, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Carlos Auzqui, Ignacio Scocco, Rafael Borré, Lucas Pratto y Rodrigo Mora.