River vs Independiente luego de la derrota en Libertadores

Ahora el River de Gallargo debe enfocarse estos días en la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Argentina, todavía quedan días para pensar en la vuelta de la Libertadores , pero hasta ese día, al conjunto no le queda otra que seguir con la misma garra que traía y continuar pensado que se quedarán con la copa local, y porqué no, con la Copa Libertadores.

El técinco de River está evaluando no desgastar a la mayor parte de los titulares hoy contra Independiente pensando en que se enfoquen en la vuelta del martes ante Palmeiras, y esto le brinda una opción para restarle minutos de juego a Gonzalo Montiel, quien acumula 1.368 en 17 partidos, siendo el segundo jugador de River que más actividad tuvo desde que se reanudó el fútbol, apenas 360 segundos por detrás de Javier Pinola.

A priori, la defensa de River sería el único sector del campo en donde Gallardo tendría pensado poner algunos titulares. No suena descabellado: tanto Casco como Paulo Díaz (con muchas chances porque no jugó el martes contra los brasileños) y Robert Rojas necesitan adquirir rodaje para levantar sus niveles, que vienen en caída en las últimas semanas. Lo del paraguayo, que tiene a Santiago Sosa como competidor en el puesto, es algo más complejo ya que habrá que esperar para saber si luego de su sucesión de errores el Muñeco opta por no exponerlo.

¿El posible 11 de River contra Independiente en Liga Argentina?

Armani o Bologna; Casco, Rojas o Sosa, Paulo Díaz, Angileri; Zuculini, Ponzio, Ferreira; Julián Alvarez, Borré o Girotti y Carrascal.