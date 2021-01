River y la remontada histórica en Brasil

En la Copa Libertadores fue la mega sorpresa. El conjunto Millonario recibió al Palmeiras de Brasil, un conjunto golpeado por el coronavirus y que no se veía (para esta temporada) como el rival que podía dejar a Gallardo y sus muchachos eliminados en el torneo intercontinental. Aunque todavía hay oportunidad y quizás se vea como una misión imposible, River tiene la chance de remontar los tres goles que tiene en contra y meterse en la final de la Libertadores con el que resulte ganador entre Boca y Santos. Aunque el xeneize lo tiene más fácil pues empato con el conjunto brasilero en La Bombonera.

RIVER PALMEIRAS.jpg Sí hay posibilidad para que River le remonte a Palmeiras en su casa por la Libertadores.

Por su parte, el Palmeiras, a quien ahora le toca recibir la visita de River, no contará con la participación del mediocampista Patrick de Paula por acumulación de tarjetas amarillas, aunque tiene remplazante dentro del conjunto brasilero, igual no deja de ser una baja importante para el Palmeiras, pues Patrick ofrece una proyección increíble al juego de los brasileros. Otra falta importante para los locales es la de Gabriel Verón, quien se queda fuera por una lesión sobre la cual todavía no se la intensidad de esta.

Convocados de River para ir a Brasil

Arqueros: Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna.

Defensores: Javier Pinola, Robert Rojas, Paulo Díaz, Milton Casco, Fabrizio Angileri, Gonzalo Montiel.

Volantes: Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Cristian Ferreira.

Delanteros: Rafael Borré, Matías Suárez, Julián Alvarez, Federico Girotti, Benjamín Rollheiser.