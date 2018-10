Roban auto de súper y la empresa no se hace cargo

El hecho ocurrió el domingo por la noche en la sucursal de la empresa Carrefour, ubicada en Antártida Argentina y Moritán, cuando siendo las 21:15 Marcelo Carvajal salió del centro comercial luego de haber realizado una compra y se encontró con la desagradable sorpresa de que su vehículo no estaba en el estacionamiento del lugar.

“Hice la denuncia a la policía y en el supermercado me dijeron que no son responsables porque al ser una sucursal de una cadena ellos no pueden responder por el daño, por lo que me dijeron que mande una carta documento a la casa central. Yo no sé cómo se hace eso, por eso fui a pedir ayuda a la Defensoría”, contó Carvajal.

El damnificado detalló que cuando se percató de la falta de su vehículo había una persona de seguridad privada y que la playa de estacionamiento se encontraba casi vacía porque el comercio estaba cerrando.

“Lo raro es que nadie haya visto algo de lo que ocurrió”, dijo el vecino.

estacionamiento supermercado

Ayuda

El caso lo tomó la Defensoría del Pueblo de Neuquén. Su titular, Ricardo Riva, explicó que ante estas situaciones es importante contar con el ticket de la compra y hacer la denuncia en la comisaría más cercana.

Respecto de la acción que seguirá el organismo en este caso, Riva aseguró que intervendrán “para llegar a una conciliación con la empresa” y que en caso de no avanzar la mediación “el vecino tendrá todo el trabajo hecho para que pueda iniciar una acción judicial”.

Sobre las respuestas que deben dar los supermercados frente a daños, robos y hurtos, Riva aseguró que la empresa “no puede sacarse la responsabilidad sobre el tema”.

Y aclaró: “Hay una jurisprudencia que los obliga a hacerse cargo, independientemente de la Ley aprobada por la Legislatura”.

Carvajal, por su parte, explicó que trabaja en la construcción y que su vehículo le es indispensable en esa tarea. La camioneta robada es una Ford Ranger color bordó, modelo 2001 y patente DVN 677. “Es un vehículo viejo, que no tiene un gran valor comercial pero que para mí es fundamental porque mi trabajo depende de esto”, apuntó el hombre.

20 casos similares fueron denunciados este año en la Defensoría del Pueblo

La mitad de ellos fueron resueltos favorablemente para los damnificados, como resultado de una mediación, mientras que en los otros casos se siguió una instancia judicial.

Hay una ley contra robos y hurtos

“No se necesita reglamentación, está en vigencia y es de aplicación en toda la provincia sin la necesidad que adhieran los municipios”, explicó Mariano Mansilla, diputado provincial del Frente Neuquino y autor del proyecto de ley aprobado en septiembre pasado, por el cual los supermercados deben responder por los robos, hurtos y daños que sufran los clientes en los estacionamientos. “La persona tiene derecho a reclamar que la empresa que se haga cargo del perjuicio que es el valor del vehículo en este caso. No se puede desligar de esa responsabilidad, más allá de lo que haga el seguro del vehículo. Entre ellos verán cómo se ponen de acuerdo pero no desentenderse del tema”, aseguró el legislador.

La iniciativa sancionada surgió como una respuesta a la gran cantidad de reclamos que llegan diariamente por este tema a la Defensoría del Pueblo de la ciudad y la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia. Obliga, además, que los estacionamientos quiten los carteles que los eximen de responsabilidad ante casos de robo, del mismo modo que deberán hacerse cargo de los daños ocasionados dentro de esos predios.

LEÉ MÁS

Le robaron $800 mil a comerciante en un mayorista

Robos: los súper no podrán hacerse más los distraídos

Le robaron 90 mil pesos de la camioneta del estacionamiento de un mayorista