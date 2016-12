Robaron, huyeron y fueron atrapados: uno quedó preso

Neuquén.- Uno sí y el otro no. Así resolvió la Justicia el destino inmediato de los hermanos Vázquez, quienes protagonizaron un robo en Plottier y fueron detenidos por la Policía tras una persecución. A uno lo acusaron de robar armado y le dictaron prisión preventiva, pero luego recuperó la libertad. Sin embargo, su hermano no corrió la misma suerte y el viernes quedó preso por el mismo hecho. Se supo que la camioneta en la que huyeron era robada.

De acuerdo con la descripción que realizó la fiscalía, el lunes pasado –alrededor de las 21– los hermanos Facundo (25) y Ricardo Vázquez (27) entraron a una empresa de transporte ubicada en Avenida Riavitz 426, cuando el propietario estaba en la calle. Al salir, amenazaron con un arma al dueño y huyeron en una EcoSport por la Ruta 22. La policía los persiguió 9 kilómetros, hasta que un disparo en un neumático trasero frenó el escape de los hermanos. El menor fue atrapado en el momento y el mayor, tres días más tarde en un allanamiento.

El martes, Facundo se sentó en el banquillo de acusados y escuchó atentamente la formulación de cargos que realizó la fiscalía, que señaló que durante la huida disparó contra el móvil policial, por lo que los efectivos repelieron el ataque. El hecho fue calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego y se solicitaron cuatro meses de prisión preventiva argumentando un peligro de fuga, lo que fue avalado por el juez. Sin embargo, gracias a un pedido de revisión de la defensora oficial Laura Giuliani, un tribunal de jueces resolvió que sea liberado y se le dicten comparendos semanales. “La amo, doctora”, gritó Facundo cuando salía de la sala, al darse cuenta de que pasaría Navidad en su casa.

El mismo día que Facundo quedó en libertad, su hermano Ricardo fue detenido, pero recién el viernes le formularon cargos. La fiscalía lo acusó de robo y de encubrimiento, ya que la camioneta en la que se movilizaban era robada.

“Yo no sé manejar, no puedo correr y me están juzgando por algo que yo no hice”, declaró el mayor de los Vázquez ante el juez.

Por este motivo, la defensora Giuliani dijo aceptar “de manera provisoria” los cargos y solicitó que fuera liberado. Sin embargo, el juez avaló el pedido de la fiscalía de cuatro meses de prisión preventiva y habrá revisión.

“¡Qué hdp!”, lanzó Facundo al escuchar la resolución.

La camioneta en la que andaban había sido robada en Centenario

“Yo no la robé”, fue la reacción inmediata de Ricardo Vázquez al escuchar que el fiscal contaba en la audiencia que la camioneta EcoSport en la que se movilizaba junto a su hermano tenía una denuncia por robo del día 11 de diciembre en Centenario. Los datos salieron a la luz una vez que se procedió al secuestro de la camioneta la noche del lunes, tras el robo a la empresa de Plottier Además, se comprobó, mediante orden de requisa, que dentro del vehículo estaban los elementos que habían sido denunciados por el propietario, a quien amenazaron antes de huir.