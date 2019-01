Gabriela, quien reside actualmente en la ciudad balnearia, quería regresar antes de la Fiesta de Año Nuevo y accedió a realizar el trasbordo en Choele Choel dado que fue lo único que consiguió por la demanda.

“Iba en Vía Tac, cuando llegué a Choele me cambié de cole y me dormí. Como a las 4.30 de la mañana (del sábado 29) me despertaron los gritos de los otros pasajeros. Le decían al chofer que se habían robado valijas. Estaban parados en la mitad del pasillo, mirando para un lado, le gritaban que se habían robado valijas y le pedían que se detenga”, relató Gabriela a LM Neuquén.

Dijo que el chofer iba a paso de hombre y de pronto aceleró y no se tuvo hasta 15 minutos después. “El teléfono me marcaba que estábamos en Bajo Hondo, a la salida de Bahía, por la Ruta 3.

Según le contaron los choferes, habían acelerado para que no sigan robando. Después se bajó toda la gente y empezaron a mirar a quién les faltaba su valija.

Señaló que, por lo que pudo averiguar, se trata de chicos que tienen como modalidad aparecer entre medio del descampado y cuando pasa un colectivo de larga distancia lo que hacen es palanquear las tapas de las bodegas. Al parecer la abren en momentos en que pasan por zonas que tienen que circular despacio por cómo está el camino o porque hay cruces, aprovechan a abrirlas con el cole en marcha.

Se robaron unas cuatro valijas, tras palanquear, tiran y se empiezan a caer, las recogen, salen corriendo y aprovechando la oscuridad, se pierden en el campo.

“Cuando compartí esta experiencia en mi muro de face, me comentaron que siempre pasa lo mismo cuando a la salida de Bahía. Me pareció raro que si es algo frecuente cómo no se optimizan las medidas de seguridad, no se ponen candados o algún puesto policial”, se preguntó.

La travesía siguió con otro trasbordo mientras los damnificados tuvieron que quedarse al menos unas tres horas para radicar la denuncia.