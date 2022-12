Robaron y destrozaron un estadio de Centenario pero los delataron los vecinos

El nuevo episodio de inseguridad ocurrió el lunes 26 por la madrugada cuando los vándalos barretearon y rompieron la puerta de acceso a los vestuarios para ingresar al lugar . Una vez en el interior, sustrajeron al menos 8 pelotas de fútbol que habían sido donadas por ex jugadores, pesas, pecheras y otros elementos.

Pero no les alcanzó con el costoso botín que habían conseguido, por lo que, todo aquello que no pudieron robar, lo rompieron y arrojaron al piso. Según informaron desde el sitio de noticias Centenario Digital, en una camilla dejaron un equipo de aire acondicionado que no pudieron llevarse.