Roberto Navarro: "Eduardo Feinmann me salvó la vida"

"Trabajaba con él como columnista. El día de la marcha por (Alberto) Nisman (fue el 18 de febrero de 2015) tuve un accidente isquémico. Es algo muy feo, como un ACV. Y él me salvó. Me pongo mal... yo no me puedo olvidar de eso", contó casi quebrado.

Pese a las diferencias ideológicas, el director del valoró la asistencia de su Feimann cuando sufrió el episodio, similar a un derrame cerebral que dura pocos segundos.

Embed #RadioRivadavia | @robdnavarro con el @riflevarela "@edufeiok me salvó la vida cuando el día de la marcha por Nisman tuve algo parecido a un ACV." — El Rifle & la Gente (@elrifleylagente) 9 de marzo de 2018

Por otro lado, Navarro aprovechó los minutos de aire para opinar de la actualidad política y, como era de esperar, pegarle al Gobierno. "Mauricio Macri es un presidente corrupto e inmoral. Claramente lo de hoy no es una dictadura, pero sí una democracia de baja intensidad. Hay una clara persecución con los periodistas críticos. Yo estoy prohibido en la televisión argentina. Muchos me llamaron y me dijeron que no me contrataban para trabajar porque temían que los metieran presos", disparó.

El periodista fue despedido de C5N y Radio 10 en septiembre pasado, con denuncias de "indisciplina y falta de respeto a sus pares y superiores" por parte de las autoridades del canal, a cargo en aquel entonces del Grupo Indalo.

Navarro manifestó que lo sacaron de la radio y de sus dos programas de televisión, debido a que los dueños del canal intentaban evitar ir presos. Además contó que las personas que antes le ofrecían trabajo, ya no lo hacen. "Hay una persecución de todo periodista que sea crítico", recalcó.

En cuanto a Fabian De Sousa y Cristobal López, el conductor señaló que “están injustamente presos” porque “ no tuvieron ni siquiera una indagatoria". No obstante, condenó que el grupo Indalo no haya pagado aportes a sus empleados, pero recordó que “lo mismo hizo La Nación y el Grupo América”. “Sacarle ese dinero a un trabajador es como robarle al laburante y lo condeno, pero si querés hacemos una lista de los que hicieron eso”, manifestó y sostuvo que en la Argentina no se cumplen las leyes con todos por igual.

Embed #RadioRivadavia | @robdnavarro con el @riflevarela "En el gobierno anterior hubo un montón de casos de corrupción." — El Rifle & la Gente (@elrifleylagente) 9 de marzo de 2018

Embed #RadioRivadavia | @robdnavarro con el @riflevarela "Las tarifas hoy están entre las más altas del mundo. Pero no los salarios" — El Rifle & la Gente (@elrifleylagente) 9 de marzo de 2018

Por último, el director de la web El Destape no dudó en admitir que durante el kirchnerismo "hubo un montón de casos de corrupción", aunque opinó que "la historia va a poner a Cristina en un buen lugar". "Para mí el kirchnerismo fue mejor que el peronismo. Yo creo que si se dieran las posibilidades de la vuelta de CFK como presidenta, la van a meter presa", consideró.

Embed

LEÉ MÁS

Navarro vuelve como youtuber junto a Verbitsky

Echaron a Navarro de C5N: "El Gobierno exigió mi salida al dueño"