Robó y se tiroteó con la Policía: irá siete años preso

De acuerdo con la teoría de la fiscalía, alrededor de las 21 del lunes 19 de diciembre, dos jóvenes entraron a una empresa de transporte ubicada en Avenida Riavitz 426, cuando el propietario estaba en la calle. Robaron una computadora y varias herramientas. Al salir, amenazaron con un arma de fuego al propietario y huyeron en una EcoSport blanca.

La policía los persiguió por la Ruta Nacional 22 durante nueve kilómetros hacia el este, hasta que un disparo en un neumático por parte de los efectivos frenó el escape en las calles Drury y Tinogasta del barrio Canal V de Neuquén.

Facundo Vázquez fue atrapado, mientras que su cómplice logró escapar. A los pocos días, la fiscalía capturó y acusó a su hermano por ese hecho, pero a principios de abril de este año fue sobreseído en la causa por no haber elementos suficientes en su contra. Las cámaras de seguridad del comercio mostraron claramente a Facundo, pero el otro joven no era su hermano, explicaron desde la fiscalía. En esa misma audiencia, Facundo reconoció su responsabilidad en el hecho y fue declarado culpable.

Recién ayer se conoció la decisión del juez de condenar al joven a 7 años de cumplimiento efectivo, tal como había solicitado el fiscal Maximiliano Breide Obeid. Para ello tuvo en cuenta la actitud “temeraria” que demostró Vázquez al robar y luego disparar contra los efectivos y el hecho de haber cumplido otras condenas por hurto y robo.

Por su parte, la defensora oficial Laura Giuliani pidió 6 años y 8 meses al argumentar que el joven tiene una hija de 10 años y una beba en camino.

Pedido especial

Por el frío en la U11, pidió un abrigo

Facundo Vázquez le hizo un pedido al juez Lucas Yancarelli. “Cuando estaba la U11 tuve problemas de convivencia con otros internos y me sustrajeron varias ropas. Ahora estoy en otro pabellón pero no hay calefacción y hace mucho frío; le pido si me deja ingresar esta campera que me trajeron”, dijo el preso.