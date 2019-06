Robos en el bajo: primero fueron por los cuchillos y después, por un costillar de asado

“Es la sexta vez que me roban en tres años. Tengo seguro, pero no alarma, ahora voy a tener que poner. Rompieron la reja y el blindex. Debió ser muy delgado el que entró porque no alcanzó a romper el candado”, relató a LM Neuquén, el comerciante Gabriel Viale.

AM-robo-talabarteria-(4).jpg Agustín Martínez

Estimó que perdió entre 50 mil y 60 mil pesos, entre el dinero y la línea de cuchillos que se llevaron del local. “Aparentemente algo pasó porque no se llevaron nada más. Igual lo tomo son sal. Ahora, en nada quedó una reunión que mantuvimos por la falta de seguridad en la zona. Prometieron patrullaje y cámaras de seguridad y hasta ahora no pasó nada”, agregó.

AM-robo-carniceria-(2).jpg Agustín Martínez

Poco después, cerca de las 5.30 un grupo de delincuentes atacar una carnicería a unas cinco cuadras del primer hecho.

Según fuentes policiales, un comerciante de 31 años denunció que esta madrugada forzaron la entrada y robaron su local de Carnes Misiones de donde se llevaron un costillar de cerdos y algunos celulares.