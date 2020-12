Rocío defendió a Diego y volvió a pegarle a Dalma, Gianinna y Claudia

Además de la mudanza, en la vida de Rocío y Diego también se interpuso la pandemia. “Él vivía en un country y cuando arrancó la cuarentena eran muy estrictos y no te dejaban pasar… pero yo veía que pasaba la manicura, el masajista, el peluquero. Entonces cuando llame a gente que estaba con él, ellos me decían que no podía pasar”.

Para ejemplificar el gran amor que Maradona sentía por Rocío, ella explicó que él decidió regresar a Argentina en 2019 (él estaba dirigiendo un equipo en México) por un llamado que ella le hizo. “Por decir una cosa, yo lo llamé un jueves y el sábado ya estaba en Argentina”, reveló.

Embed

Respecto de la convivencia que tuvo con el astro del fútbol durante seis años, en Dubai, Oliva confesó que no era complicada, pero que si era difícil decirle no a Diego. En ese momento de la entrevista, la blonda le hizo frente al video de la pelea entre ellos, que dejó al ídolo argentino como un violento. “Diego nunca me pegó. Si me gritó, en realidad nos hemos gritado. Yo entré en un mundo nuevo, que ya venía hace mucho tiempo funcionando, entonces todos los días me cruzaba con diferentes cosas”, relató sobre la convivencia.

Chiche también recordó el episodio en el que Maradona tildó de “chorra” a Rocío y hasta llegó a decir que iba a pedir su captura internacional. “Llevábamos tres meses conviviendo en Dubai, y en una pelea que yo me quería volver a Buenos Aires. Cuando empecé a hacer las valijas para volver él me hizo una advertencia de que si me volvía me iba a meter en cana. Y yo me reí, pero no creí que podía hacer eso”.

“Después de eso volví, volví por amor. Diego era muy querible, tenía un corazón enorme. Él me acompañaba a la casa de mis amigas, y por más que sean casas humildes, él comía lo que había. Él siempre era muy caballero y ponía la mujer por delante. Yo veía gestos de él que me enamoraban todos los días, por ejemplo, él todos los días me llevaba el jugo para desayunar. Y uno no se imagina a un Maradona que hace eso, pero él lo hacía. En Dubai no podes jugar con una mujer al fútbol y él decía, si yo no juego con mi mujer, no juego, y eso no lo hace cualquiera”, expresó.

Diego-Maradona-y-Rocío-Oliva.jpg

Fue allí que Chiche le consultó si en algún momento habían pensado en agrandar la familia y Rocío lo desechó por completo: “No estaba en nuestro destino tener hijos”. Sin embargo, ella confió que Diego jamás le fue infiel y que el propio Maradona le había confesado que era feliz con ella. "No tenía necesidad de hacer eso porque era feliz. Él me dijo que sus últimas balas no las iba a desperdiciar".

Al hacer referencia al tema de las drogas, Oliva contó que Diego estaba muy orgulloso de haber dejado de consumir cocaína. “Él era el hombre más feliz del mundo que había superado la droga. Cuando salió lo de su novia cubana, yo le dije cargándolo: ‘Así que tenías una novia que se llamaba Adonay’ y él me respondió: ‘Si, pero era otra época que no quiero recordar’”. Él contaba los años que ya no consumía”, manifestó. En cuanto al alcohol, ella señaló que de vez en cuando tomaba alguna cerveza, ya que estaba dedicado de lleno a entrenar el equipo de fútbol.

-> A favor de Morla y contra Dalma, Gianinna y Claudia

En otro pasaje de la entrevista, Rocío confesó que Diego tenía una gran amistad con Matías Morla, y si bien ella no tenía trato con él, le tiene mucho respecto. “Morla fue un hombre que tenía distancia con todos, salvo con Diego. Pero no era una persona que estaba encima de él y Diego lo quería mucho”, contó.

“Diego le ayudó a Morla a hacer crecer su patrimonio, y Diego fue feliz mientras estuvo con él. Y cuando vino a Gimnasia, seguramente fue Morla quien le dio una mano haciendo contacto con alguien porque a Diego en el fútbol argentino no lo querían”, declaró.

Morla explicó que de llegar a juicio, Susana podría ser condenada a prisión durante 15 días o un año. Morla explicó que de llegar a juicio, Susana podría ser condenada a prisión durante 15 días o un año.

Por último, habló sobre la relación con Dalma, Gianinna y Claudia, lo cual no le permitió ingresar al velorio del Diez. Fue allí que la blonda reveló que ella siente que eso fue un pase de factura, entre otras cosas, por haber intervenido en que Diego reconociera a Diego Jr. Y Jana. “Claudia me dijo que ella no podía hacer nada, pero yo le dije: ‘saquemosnos las caretas, deciles a Dalma y Gianinna que salgan 5 minutos y me despido, no quiero nada más que eso’, pero ella insistía en que no podía porque sus hijas no querían”, cerró.

rocio-oliva-maradona.jpg

Atento a los dichos de su entrevistada, Chiche le pidió que contara como se dio el hecho de que Diego se negara no ir al casamiento de Dalma, lo cual habría roto en gran parte la relación con su conocida familia.

“Ayer salió un audio. A mi Dalma ya me había dicho que yo no estaba invitada y lo aceptaba, e incluso ya estaba arreglado que él iba a ir. Pero ese día, Diego me dijo que él no iba a ir porque no conocía a nadie de los que iba a estar en la fiesta, porque ni las hermanas estaban invitadas. Y si quería llevar a un amigo, iba a llevar a Morla, pero tampoco iba a poder entrar. Entonces, sino podía estar con su mujer, sus hermanas o su amigo, prefirió no ir”, explicó.