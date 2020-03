Rocío Oliva: "No sé si estuve enamorada de Maradona"

En ese marco, aseguró que a ella también le hubiera llamado la atención una relación entre una chica tan joven y un hombre de cincuenta. Y dijo que, quizá, el hecho de que todos quisieran separarla hizo que ella se mantuviera tanto tiempo firme junto a él.

Rocio-y-Maradona.-Amor.jpg

No tiene ni voz ni voto

En otro tramo de la nota, Rocío sostuvo con firmeza que no se arrepiente de haberse separado de Diego y se diferenció de las otras ex parejas del jugador, que durante años tuvieron reparos en mostrarse con una nueva pareja. “Estoy muy bien, estoy conociendo a alguien. No me importa la reacción que puede tener Diego ante una nueva relación mía”, expresó. “Él no tiene ni voz ni voto en mi vida hoy. No tengo vínculo con Diego. Cada tanto hablamos ¿Qué puedo hablar con un ex? Fue una relación tóxica a lo último, no siempre. Tuvo momentos buenos y momentos malos”, reconoció. “Yo nunca le hice mal a Diego y él lo sabe. No me molesta que la gente piense que estuve al lado de él por la fama y el dinero”, agregó la comentarista deportiva.

