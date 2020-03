Días después de deslizar que existieron presiones políticas para que las autoridades de América lo desplazaran del prime time del domingo, Majul

despegó a Alberto Fernández de su denuncia. “Para mí no estuvo el Presidente detrás del intento de quitarle relevancia, para luego sacar del aire, a La Cornisa. Hablé con él y no solamente me aclaró que no tenía nada que ver, sino que me pidió que no dejara de decir todo lo que tenga para decir”, señaló.

Otro proyecto

Además de La Cornisa, Majul se pondrá al frente de otro envió en LN+. Se trata de Mirá lo que te digo, propuesta que se emitirá a partir del 6 de abril, de lunes a jueves a las 21, acompañdo por Luciana Vázquez, Martín Tetaz, Federico Andahazi y Claudio Jacquelin.

