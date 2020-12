Rocío regresó a la TV y le apuntó a Claudia por el velorio

Si Diego Armando Maradona no tuvo paz en vida, tampoco parece que la tendrá ahora. Es que Rocío Oliva reapareció en Polémica en el Bar y se mostró furiosa por el hecho de que no la hayan dejado entrar al velorio de su ex pareja. En este sentido, si bien la blonda aclaró en un principio que la primera esposa del Diez no había tenido nada que ver, ahora aseguró que ella fue quien “dirigió” todo el evento.

Tras la presentación, Chiche Gelblung fue directo al hueso y le consultó a Oliva si alguien se había comunicado con ella para informarle de la muerte del ex futbolista. “Está claro que no, si ni pude entrar al velorio... Nadie me informó de nada. Pero sí hable con Claudia (Villafañe) el mismo día que Diego entró a la clínica y que lo internaron, en La Plata. Ese día dije que yo me ponía a disposición para lo que fuera, se lo dije por teléfono a Claudia", arrancó.

De esta forma, la blonda volvió a hacer referencia a la famosa llamada que tuvo con Claudia, la cual terminó generando un escándalo. Precisamente, en ese momento, fue cuando Diego verla. “Lo que yo conté en este programa es que había hablado con Claudia el mismo día que Diego entra internado en la clínica. Eso fue en la puerta del canal y se enojaron porque yo lo conté”, expresó y siguió sobre aquella comunicación: “Yo le dije que estaba a disposición de lo que fuera. Ahí fue cuando Claudia me dijo que el propio Diego sentía que le faltaba alguien, pese a tener a todos sus hijos. ‘Me falta la flaca’, fue lo que dijo Diego. Ella me lo cuenta a mí. No es que yo lo invento. Ese es el dolor mío. Si tanto sabían, porque hicieron eso. Pero ya está, ya pasó”.

Embed

La blonda relató que tampoco las hijas de Maradona, como Dalma o Gianinna, hablaron con ella, pese a haber compartido diferentes momentos. Sin embargo, aclaró que si vio obligada a llamar a personas cercanas al ex futbolista, con el objetivo que ingresar al velorio. "Llamé a Guillermo Coppola, a Claudia, a la hermana. De hecho, a la hermana la llamé antes de ir al velorio para pedirle la dirección y ella me la dio. Pero cuando llegué no me dejaron pasar", añadió.

"Cuando le pregunté al de seguridad qué pasaba, me dijeron que Claudia tenía que dar la orden. Cuando yo bajé a hablar con los medios, Claudia me mandó un mensaje pidiéndome por favor que no dijera que ella tenía la culpa, que la culpa no era de ella. Cuando yo le pregunté de quién era y la llamé, no me contestó. Se que fue Claudia Los conozco desde hace muchos años. El daño también se lo hicieron a Diego, no solo a mí ", sentenció y agregó: "Todos sabemos que Claudia manejó el velorio. No seamos ilusos. Hasta el presidente quiso cambiar el horario y le consultó a Claudia. ¿Vos te pensás que le van a preguntar a Ojeda sobre eso? Ni las hermanas ni Ojeda me prohibieron entrar. Le pregunté a Claudia quién era entonces que no me dejaba entrar y no me dio ningún nombre".

Luego, la joven habló sobre la tristeza que le generó el no poder despedirse de su ex pareja. "Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante muchos años y porque sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación", confesó e insistió en que ella tendría que haber estado presente en Casa Rosada.

En tanto, en otro tramo del ciclo, Rocío declaró que el hecho de haber terminado el velorio antes de tiempo fue en contra de los principios del propio Maradona. "Si le hubiesen preguntado a Diego qué hubiese querido, él hubiese dicho: ‘Hasta que el último argentino no me venga a saludar, nadie me saca de acá’”.

Por último, ella también hizo referencia a los cuidados médicos que recibió Diego durante sus últimos días: "A Diego no le tenés que preguntar ‘¿te llevó?’. Así como una vez lo salvaron de las drogas, que lo internaron de prepo y después salió y agradeció, hoy había que salvarlo del alcohol, entre otros problemas. Entonces no había que preguntarle ‘¿te llevo y te pongo la mejor clínica en tu casa?’ Que igual no sucedió…".