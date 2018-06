Roger Waters apoyó a Messi

El mensaje de apoyo del creador de “The Wall” se da luego de que los jugadores, con Lionel Messi a la cabeza, decidieran no participar del compromiso cuando vieron las manifestaciones en su contra que grupos de palestinos hicieron en Barcelona, donde los dirigidos por Jorge Sampaoli se encuentran realizando su preparación previa al torneo, que se jugará desde el jueves 14 de junio.

Felíz: El ex Pink Floyd, que es defensor de la causa palestina, dedicó un sentido mensaje al equipo.

Roger y su causa

Junto con músicos como Thurston Moore y Tunde Adebimpe (TV on the Radio), el cantante y bajista es parte del colectivo Artists for Palestine UK, que promueve un boicot cultural a Israel. Entre sus argumentos, afirman que ese país es “un Estado donde se ha impuesto un sistema de segregación racial hacia la gente de Palestina”.

Waters, quien regresará a la Argentina en noviembre -tocará en el Estadio Único de La Plata-, ya tuvo discusiones públicas con Radiohead y Nick Cave cuando estos decidieron presentarse en Israel.