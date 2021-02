Rojo se lesionó en su llegada a Boca y lo mataron en redes

La expectativa por el refuerzo de lujo que sumó Boca Juniors, el defensor Marcos Rojo , se transformó este miércoles en motivo de preocupación, debido a la lesión que sufrió el ex jugador del Manchester United y Estudiantes de La Plata. Al mismo tiempo, para los “contras” del Xeneize, esto fue motivo de burla, y dudaron en manifestarlo en las redes sociales, con muchas frases irónicas e ingenio popular.

Ante esta lesión, las redes sociales no perdonaron a Rojo a quien lo volvieron tendencia con el hashtag "Marcos Roto", lo cual generó una lluvia de memes.

Rojo, quien no sumó minutos en el Manchester United desde su vuelta luego del paso por Estudiantes, lleva casi un año sin jugar, por lo que el cuerpo técnico de Miguel Angel Russo ideó un plan de trabajo con menos cargas, acorde a sus necesidades, para intentar que llegue en óptimas condiciones al comienzo del campeonato.

Vale recordar que en el 2020, Rojo solo pudo jugar un partido ya que sufrió un desgarro importante y luego se sumó el paro por la pandemia. La idea de Russo es que Rojo sea el central titular junto con Carlos Izquierdoz, pero para eso, primero deberá mejorar su estado físico y agarrar el ritmo de competencia.

"De la parte física estoy bien. Estuve entrenando con el Manchester después de que volví de Estudiantes. Como no tenía lugar, decidí venirme para acá y arranqué a entrenar por mi cuenta. Cuando el técnico me lo pida quiero estar para jugar", había destacado el futbolista en conferencia de prensa. Luego de la misma, Rojo se sumó a la concentración de Boca y por la tarde tuvo su primera práctica donde sintió una molestia en su gemelo derecho. En Boca no lo tomaron como algo grave, sino parte de la exigencia, pero tras el entrenamiento matutino de ayer la situación se tornó más preocupante.