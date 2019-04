Personaje: Romano interpreará en la serie a Carlos Ferro Viera, quien Compartía la droga Con el diez

Luego dio detalles de una escena que grabó cuando Ferro Viera y Maradona estaban en un sauna hablando de Guillermo Coppola, que será interpretado por Jean Pierre Noher. “Yo me quejaba de que Guillermo me había mandado en cana en Uruguay, tenía una orden de captura y me había tenido que rajar porque tenía una jueza que tenía contacto con el hermano del Presidente y eso me había facilitado fugarme y estar cinco meses guardado en Brasil”, contó Romano. Luego reprodujo un diálogo del guión. “Bueno, Guillermo hizo lo que pudo…”, dice Maradona. Y Ferro Viera contesta: “No, me acusó de ser tu dealer y vos sabés que yo nunca te vendí ni medio gramo. La compartí de onda”.