Romeo a LM: "Sabemos de la versión de Cutral Co"

Para entender la trama de la resonante posibilidad, hay que referir a la cuestión económica. El atractivo de los equipos grandes visitando a las provincias es uno de los principales ganchos que la empresa organizadora (antes Santa Mónica, ahora Torneos y Competencias) encuentra para justificar sitios poco habituales para partidos televisados. Formosa, por ejemplo, se quedó en este 2017 con los derechos de River cruzándose con Atlas. Es la única plaza de los equipos grandes confirmada hasta el momento, aunque la fecha dependerá del calendario millonario.

"He tenido algunas charlas telefónicas, quiero ver si tenemos posibilidades. Es la misma empresa que trajo a la Selección en su momento. No queremos crear falsas expectativas". José Rioseco Intendente de Cutral Co

Así surgió la idea de que Cipolletti puede volver al estadio de Alianza de Cutral Co. En el Coloso ya jugó la Selección argentina que dirigía Diego Maradona (ver aparte). La firma comercial de tono español era la encargada de organizar los encuentros amistosos del seleccionado en la previa a Sudáfrica 2014, justamente la que ahora rige los destinos del trofeo que clasifica al campeón a la Copa Libertadores.

Con esos vínculos, el intendente de la comarca neuquina mantuvo contactos telefónicos en los últimos días y representantes de la promotora mantendrán un encuentro con el político para plantear sus exigencias. En su haber, Rioseco no sólo cuenta a la visita de Maradona a la ciudad en plena campaña hacia la gobernación, sino también un megashow de Marco Antonio Solís en el mismo tono. ¿Por qué entonces no soñar con un cruce de 32avos. de Copa Argentina en la cancha de Alianza, si bien el mismo político admitió que “aún está verde el tema”?

"Todavía no tenemos información de la gente que organiza el torneo. Escuchamos lo de esa posibilidad de Cutral Co. Vamos a estar atentos. Es un partido importante para nosotros”.Bernardo Romeo Manager de San Lorenzo

San Lorenzo no lo descartó

Consultado por LM Neuquén sobre esta chance, el manager de San Lorenzo aseguró: “Escuchamos esa versión de Cutral Co. Aún de la organizadora del partido no nos informaron nada”, expresó. ¡Qué lindo sería!.

La noche que jugó la Selección en el Coloso

NEUQUÉN

En el Coloso de Cutral Co jugó la Selección argentina que dirigía Diego Maradona, la misma que integró Juan Pablo Pereyra, actualmente en el plantel albinegro. Fue en mayo de 2010, dos meses antes del Mundial de ese año en Sudáfrica, en un 4 a 0 a Haití. Facundo Bertoglio en dos oportunidades, el gran Martín Palermo y Sebastián Blanco fueron los autores de los goles. ¿Jugará allí el Ciclón?.