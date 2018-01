Romero desmintió en México que no quiera venir al Rojo

El atacante de 29 años decidió salir a explicar la situación en una entrevista con Radio La Red y advirtió: “Hablé con dirigentes de Independiente y quiero ir. Era falso eso que salió que yo decía que no quería ir”.

“El jueves me comunicaron que América se había puesto de acuerdo con Independiente. Me notificaron que faltaba que yo me ponga de acuerdo. Está todo muy encaminado”, explicó.

Independiente, que viene de igualar en la semana 1 a 1 con Central en un partido postergado, juega el lunes a las 21:15 de local ante Estudiantes.