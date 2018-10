Rompió la taquilla

La película, que también cuenta con Jimena Barón y Florencia Peña, se impuso a Venom, film de Marvel que convocó a 31.951 espectadores, según informó Cines Argentinos.

De mantener el ritmo, la biopic podría convertirse en una de las películas argentinas más vistas del año.

La película de Lorena Muñoz muestra el ascenso, apogeo y derrumbe de un ídolo.

Cruce familiar

Horas antes de su estreno, los familiares de Rodrigo, con su madre (Bety Olave) a la cabeza, aseguraron que la historia fue contada por alguien que “no lo conoció”, es decir Ramiro Bueno, el único hijo del cuartetero, quien tenía dos años cuando su papá falleció, en el 2000. Es por eso que el joven recibió innumerables críticas, en las que lo acusaban de haber malgastado los bienes de su padre por culpa de su madre, Patricia Pacheco.

Ramiro, mediante las redes sociales, disparó: “Digan lo que quieran. Hablen sin saber. Que hable quien quiera. Yo lo único que voy a decir es que estoy orgulloso por haber tenido un padre que me amó y no necesito que me lo cuente nadie para saberlo”, escribió tajante junto a una foto con el cantante. Y citó: “No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad”.