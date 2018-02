Rueda: "son días muy emocionantes"

Se trata de Héctor Rueda, capitán y referente del Deportivo Rincón, el equipo más joven de todo el certamen y que quedó a un paso de meterse en los 32avos.

Corren días muy especiales para la localidad del norte neuquino, que tiene al equipo del pueblo en un lugar inédito en su corta historia y a su referente en la cima de los anotadores del torneo.

En el duelo del fin de semana, Rincón goleó 4 a 0 como local a Ferro de Olavarría y quedó muy cerca de cerrar la serie que definirá el miércoles en suelo bonaerense. Rueda colaboró con un doblete y llegó así a las cinco conquistas. “Estamos felices porque soñábamos con esto. Pudimos sacar una gran diferencia pero no podemos relajarnos ni pensar que ya está liquidada la serie. Nos pasó con Sol de Mayo que fuimos relajados allá y perdimos 2 a 0. Trataremos de que sea diferente”, aseguró el goleador.

Lo extraño es que Rueda fue siempre el volante de juego y marca que tuvo el León y en estos partidos, a causa de una dolencia que viene arrastrando, el entrenador lo soltó unos metros más arriba y el 5 respondió. “Es algo raro todo esto. No es mi puesto, no estoy tan acostumbrado a convertir tanto. Javi (Ibaceta) me da la posibilidad de jugar un poco más suelto por la lesión para no tener tanto compromiso con la marca. Estoy tratando de aprovecharlo, se dio en el primer partido con Sol de Mayo y ahora pude repetir”, agregó.

Con esos cinco goles aventajó a Jorge Piñero Da Silva y a Pablo Palacios Alvarenga -entre otros- que tiene tres gritos, y así logró figurar en el tope de la tabla. “Fueron días muy emocionantes para mí y para mi familia. Me llamaron y me mandaron mensajes de todos lados diciendo cosas muy lindas así que fue algo hermoso. Uno trata de seguir igual y mantener los pies sobre la tierra porque todavía no conseguimos nada”, contó respecto al presente soñado. Así como Rueda vive su momento de mayor exposición, también lo hace el club, que aparece por estas horas en los medios nacionales como la revelación del torneo. “Queríamos hacer conocer a la ciudad y lo estamos logrando. Rincón se conoce solo por el petróleo y estamos tratando de que se vea que hay otras cosas como el fútbol. Uno que es de acá se siente orgulloso”, consideró.

El León visitará este miércoles a ferro sabiendo que pasa de fase hasta perdiendo por 3-0.

A cerrar la serie

Si bien Rincón sabe que está muy cerca de hacer historia, su capitán intenta no marearse sabiendo que todavía les toca definir en un terreno difícil como el Colasurdo de Olavarría. “Uno por ahí se pone a pensar en que estás cerca de jugar contra un equipo de Primera pero yo trato de hablar con los compañeros y que entendamos que nos quedan 90 minutos. Ferro demostró acá que es un equipo fuerte y no nos podemos dormir. No nos tenemos que adelantar, sabemos que tenemos una gran ventaja pero todavía lo tenemos que definir allá”, completó Rueda.

El León neuquino jugará el duelo de vuelta ante Ferro este miércoles desde las 21:15 y hasta una derrota por 3 a 0 le permitirá pasar a la siguiente instancia, donde puede tener la chance de enfrentar a un club de Primera. Si pasa, estará atento al sorteo que se realizará en el mediodía del jueves y que puede revolucionar a todo el pueblo de Rincón de los Sauces.

"Es lindo jugar arriba, pero me siento más cómodo en el medio. No estoy tan acostumbrado. Me gusta más ayudar en la marca y jugar un poquito más"."Tenemos que cerrar esta serie porque va a ser dificilísimo y, si pasamos, ahí sí tocará disfrutar. Pero por ahora, muy concentrados”.Héctor Rueda, capitán del Deportivo Rincón y goleador de la Copa.

28 goles en los últimos 8 en casa

Contando la última parte del torneo Federal B 2017 más este arranque de Copa Argentina, el León acumula un promedio de 3,5 goles por partido como local.

1 equipo del B adentro

Central Córdoba de Salta fue el primer equipo en clasificarse a los 32avos de final tras eliminar a Sol de América de Formosa.

Detalles del sorteo del jueves

Los 32avos de final se jugarán recién a mitad de año, pero los cruces quedarán definidos desde este jueves a partir de las 12 del mediodía, en el estadio de Futsal del predio que la AFA posee en Ezeiza.

Según lo que dio a conocer el sitio oficial de la Copa, los 28 equipos de primera más los 4 primeros del Nacional B se dispondrán por sorteo del 1 al 32 y a partir de ahí se emparejará a cada uno con el resto de los 32 clasificados provenientes de la fase eliminatoria y metropolitana, es decir que hay muchas chances de que Rincón (si se consuma la clasificación) y Cipo (los únicos regionales con vida) choquen contra un equipo de Primera. La pretención de la organización es que River y Boca sean “cabezas de serie” y no puedan enfrentarse hasta la final.