En el inicio apeló a la ironía acompañada de una sonrisa socarrona. "Te digo la verdad, cuando apareció todo esto me acordé del gol de Diego a Inglaterra. Nosotros le decíamos: 'Mirá que si lo hiciste con la mano, nosotros nos dejamos hacer el gol porque vamos a empatar'. Y él nos decía que no", ejemplificó mientras sus compañeros distinguían en su tono la broma.

Y prosiguió en el mismo sentido: "Nosotros como no lo habíamos visto no nos dejamos hacer el gol y dijimos: 'Vamos a ganarles, entonces'. Diego fue el deshonesto, si nosotros le preguntamos y le creímos. Yo estaba mal en el vestuario ese día. Me fui a la concentración y me encerré en la habitación hasta el otro partido, porque no se puede (ganar) así. Eso es ser deshonesto".

Y al final, llegó el momento de la explosión y el sinceramiento: "No verseen más, por favor. El capitán del equipos los corrió, se la quiso sacar y estaba re caliente. A nosotros no enseñaron que cuando jugamos al fútbol queremos ganar. No me vengan con esto. Yo en la vida soy honesto como me enseñó mi mamá, ahora en el fútbol soy el peor hijo de puta que hay".

Embed

LEÉ MÁS

Bielsa obligó a sus jugadores a dejarse hacer un gol, empató y perdió la chance de ascenso directo

La última gran locura de Bielsa: blanqueó el "espionaje"