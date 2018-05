"Sabemos que podemos quedar en la historia"

Con equipo confirmado, el Albinegro de Germán Alecha buscará por primera vez en la historia meterse entre los 32 mejores equipos de la competencia. El último antecedente en esta misma fase fue contra San Lorenzo el año pasado, cuando estuvo a un paso de dar el batacazo pero se terminó quedando con las manos vacías en la definición por penales.

Damián Jara es uno de los sobrevivientes de aquel equipo que estará otra vez desde el arranque en el Ruca Quimey ante los del Viaducto, y se ilusiona con tomarse revancha y darle una alegría al hincha luego de una temporada sufrida.

“Tenemos que estar tranquilos, con los pies sobre la tierra, porque no es un partido más, podemos quedar en la historia del club y esto marca muchas cosas”, resaltó el zaguero, uno de los referentes del Capataz. “Estamos bien porque venimos entrenando hace mucho, obviamente que no es la misma intensidad porque estamos sin competencia, pero se trabajó bien desde lo físico y vamos a llegar de la mejor manera”, agregó respecto de la preparación para el partido.

p31-f02-cipolletti-copa-argentina.jpg

10 partidos jugó Cipo en Cutral Co por Federal A con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas

Se la banca en los penales

Jara fue uno de los que le tocó patear (y fallar) en la definición desde los 12 pasos ante el Ciclón, y si bien lo recuerda como una de las grandes frustraciones de su carrera, no se achicará si hay que definir otra vez desde el punto penal. “Ojalá no nos toque llegar a esa instancia, pero igual siempre se practican. Me tocó fallar contra San Lorenzo y es una espina que me va a quedar para toda la vida. Recuerdo que fui con mucha tranquilidad y creo que me pasé de confianza. La gente que me conoce me decía ‘¿por qué no le rompiste el arco?’. Pero hay que estar ahí adentro, hay que levantar la mano a la hora de patear y hay que tener huevos”, explicó el defensor.

Si hay definición contra Arsenal, ¿pide patear? “Levanto la mano sin duda. Creo que siempre hay que patear, bien o mal, pero hay que patear. Ojalá que sea de la mejor manera para que Cipo pase de instancia”.

En el mismo sentido, el neuquino consideró que tomarán el partido como un desquite, pero no del duelo ante San Lorenzo sino de la última temporada en el Federal A. “Puede ser una revancha de no haber podido clasificar al reducido para el Nacional B. Es una culpa que nos queda por el plantel que teníamos. Teníamos que pelear cosas importantes porque Cipolletti es un club grande, y el hecho de haber quedado afuera nos dolió”.

Están los once

Tanto Rondina como Alecha están desde ayer en Cutral Co con equipo confirmado. Para los cipoleños, el esquema será un 4-4-2, con Sosa y Del Prete en la delantera y Jara y el capitán Medina en la zaga. Valente sería 8, mientras que Carrera estaría en el lateral derecho.